23 Nisan tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde "Yarın okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 23 Nisan 2026 Perşembe günü, resmi tatil takvimine göre Türkiye genelinde kutlanan ulusal bayramlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liseler başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilecek. Aynı şekilde üniversiteler de 23 Nisan Perşembe günü kapalı olacak. Peki, 23 Nisan tatili kaç gün sürecek? Cuma günü okullar tatil mi? Bankalar, eczaneler ve hastaneler yarın çalışıyor mu? İşte 23 Nisan resmi tatil detayları...

YARIN (23 NİSAN) OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan 2026 Perşembe günü resmi tatildir. Bu kapsamda, İlkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak. Öğrenciler bayram kutlamaları ve törenlere katılım sağlayacak.

23 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Akademik takvim gereği üniversiteler de resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

23 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?

Poliklinikler kapalı olacak ancak acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

ECZANELER AÇIK MI?

Sadece nöbetçi eczaneler açık bulunacak.

23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

Tüm kamu ve özel bankalar kapalı olacak. EFT ve havale işlemleri dijital kanallar üzerinden yapılabilecek.

CUMA GÜNÜ (24 NİSAN) TATİL Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de "Tatil 4 güne uzayacak mı?" oldu. Mevcut takvime göre 24 Nisan Cuma günü resmi tatil değildir. Okullar ve iş yerleri normal mesai düzeninde devam edecektir. Perşembe günü tatil yapan kamu çalışanları ve öğrenciler, Cuma günü görevlerinin başında olacaklar.