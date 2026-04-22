Ziraat Türkiye Kupası
23 NİSAN TATİL Mİ? 23 Nisan 2026 hangi güne denk geliyor?

Vatandaşlar “23 Nisan hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. 2026 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hafta içine denk gelirken, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle kamu kurumları kapalı olurken, okullarda da eğitim yapılmayacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 13:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 07:17
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Vatandaşlar "2026 23 Nisan hangi gün, tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilen 23 Nisan'da okullar ve kamu kurumları kapalı olurken, bayram etkinlikleri düzenleniyor. Tarihin hafta içine denk gelmesiyle birlikte öğrenciler için kısa bir tatil fırsatı oluşuyor.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince, 23 Nisan günü tam gün resmi tatildir.

23 NİSAN 2026 OKULLAR KAPALI MI?

Resmi tatil olması nedeniyle 23 Nisan Perşembe günü tüm okullar kapalı olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler ile öğretmenler bu tarihte idari izinli sayılırlar. Okullarda sadece bayram kutlama törenleri düzenlenmektedir.

24 NİSAN CUMA OKUL VAR MI?

Şu anki resmi takvime göre, 23 Nisan Perşembe gününden sonraki 24 Nisan Cuma günü okullar açık olacak ve eğitime devam edilecektir. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalarda bazen bu tür "köprü" günleri için özel idari izin kararları alınabilmektedir. Şu an için böyle bir resmi açıklama bulunmamaktadır.

