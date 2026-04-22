23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken "23 Nisan tatili iptal mi?" sorusu gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve çalışan 23 Nisan Perşembe günü okulların ve iş yerlerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. 2026 resmi tatil takvimine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye genelinde resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu kapsamda kamu kurumları, okullar ve birçok iş yeri kapalı olacak. 23 Nisan tatilinin iptal edildiğine dair iddialar ise resmi kaynaklarda yer almıyor. 2026 yılı 23 Nisan tatil durumu ve resmi takvim detayları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde takip ediliyor.

23 NİSAN TATİLİ İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya herhangi bir resmi makamdan 23 Nisan tatilinin iptal edildiğine dair bir açıklama bulunmamaktadır. 23 Nisan 2026 Perşembe günü, resmi tatil statüsündedir ve tatil iptali söz konusu değildir. Okullarda, meydanlarda ve resmi kurumlarda bayram kutlamaları planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir.

23 NİSAN'DA NERELER TATİL, KİMLER ÇALIŞMIYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tam gün resmi tatildir.

23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Perşembe günü tüm kademelerde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim öğretime ara verilecek.

23 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

Üniversitelerde akademik takvime bağlı olarak ders yapılmayacak.

24 NİSAN CUMA TATİL Mİ?

23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte "24 Nisan Cuma günü tatil mi, hafta sonuyla birleşiyor mu?" soruları da gündeme geldi. Mevcut takvime göre 24 Nisan Cuma günü resmi tatil değildir. Okullar ve iş yerleri normal mesai düzenine devam edecektir.