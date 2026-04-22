CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 2, 4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

2, 4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve çocuklara armağan edilen tek bayramın heyecanı tüm okulları sardı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki 1, 2, 3, 4. sınıf ilkokul öğrencileri ile 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri için törenlerde okunacak en anlamlı şiirler merak ediliyor. "Atatürk'ün çocuklara hediyesi" temalı, ezberlemesi kolay ve duygusu yüksek 23 Nisan şiirleri derlemesi haberimizde...

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 07:17
2, 4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

1 VE 2. SINIFLAR İÇİN: 2 KITALIK KISA 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Küçük yaştaki öğrenciler için ezberlemesi kolay ve akıcı şiirler:

23 NİSAN
Bugün 23 Nisan,
Atamdan bize armağan.
Sevinin ey çocuklar,
Gülsün bugün her yan.

Al bayrağım göklerde,
Coşku var gönüllerde.
Dünya çocukları el ele,
Birleşir bu şenlikte.

GELDİ 23 NİSAN
Bugün bayram bizlere,
Neşe doldu her yere.
Dünya selam veriyor,
Bizim bu şenliklere.

Atatürk'ün gülüşü,
Gönülleri süslüyor.
Tüm dünya çocukları,
Bugün bayram kutluyor.

2, 4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

3 VE 4. SINIFLAR İÇİN: 4 KITALIK ANLAMLI 23 NİSAN ŞİİRLERİ

İlkokul mezuniyetine yaklaşan öğrenciler için daha kapsamlı seçenekler:

MÜJDE
Sanki her tarafta var bir düğün,
Çünkü en şerefli, en mutlu gün.
Bugün 23 Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.

Meclis açıldı bugün,
Kaderi değişti bu mülkün.
Atatürk'ten bizlere,
Miras kaldı bu düğün.

EGEMENLİK BAYRAMI
Yüz altı yıl önce bugün,
Meclisimiz kuruldu.
Vatanın dört yanından,
Zalim düşman kovuldu.

Egemenlik sesleri,
Yükseldi Ankara'dan.
Milletim gurur duydu,
Kurtuldu o karadan.

Küçük hanımlar, beyler,
Gelecek sizin diyor.
Atam bu güzel günü,
Bize armağan ediyor.

El ele tutuşalım,
Sevgi dolsun dünyamız.
Hür yaşasın milletim,
Budur bizim duamız.

2, 4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

ORTAOKUL (5, 6, 7, 8. SINIF) İÇİN: UZUN VE DUYGULU ŞİİRLER

Daha derin bir tarih bilinciyle yazılmış, törenlerde güçlü bir hitabet sağlayacak dizeler:

HÜRRİYET BAYRAMI
Sönmeyen bir güneş doğdu Ankara'dan,
Yüzyıl geçse de eksilmez bu heyecan.
Milletin iradesi, gür sesidir bu meclis,
Zulme karşı duranların, hür sesidir bu meclis.

Dünya çocukları bugün bizim evimizde,
Dostluk türküleri var hepimizin dilinde.
Barışın ve sevginin elçisidir bu bayram,
Atamızın dünyaya eşsiz bir mesajıdır bu bayram.

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI
Renklerimiz farklı olsa da,
Kalplerimiz bir atıyor.
Bugün her çocuk yüzünde,
Güneş yeniden doğuyor.

Savaşlar sussun artık,
Barış kalsın dünyada.
Ekmek olsun, sevgi olsun,
Her çocuk huzurda.

Meclisimin ışığı,
Yolumuzu parlatır.
23 Nisan günü,
Bize hürriyet anlatır.

Tarihimden aldım güç,
Geleceğe yürüyorum.
Atatürk'ün izinde,
Vatanımı seviyorum.

2, 4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

HÜRRİYETİN SESİ
Ankara'nın kalbinde, bir ışık yandı bugün,
Milletin kaderinde, bitti o kara düğün.
Dualarla açıldı, Büyük Millet Meclisi,
Yayıldı tüm dünyaya, hürriyetin gür sesi.

Atatürk'ün elinde, parlayan bir meşale,
Yürüdük aydınlığa, erdik şanlı zafere.
"Egemenlik senindir!" dedi Türk milletine,
Sahip çıktık bizler de, bu kutsal emanete.

Bugün bayram günüdür, sevinin ey çocuklar,
Sizinle çiçek açtı, bugün tüm meydanlar.
Geleceğin güneşi, sizinle parlayacak,
Bu vatanın toprağı, sizinle şen kalacak.

Selam olsun Atam'a, selam Türk bayrağına,
Koşalım neşe ile, 23 Nisan sabahına.
Dillerde aynı şarkı, kalplerde aynı inanç,
Bizimdir bu hürriyet, bizimdir bu şanlı taç!

2, 4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

EL ELE ÇOCUKLAR
Asya'dan Avrupa'ya,
Afrika'dan dünyaya.
Bütün çocuklar geldi,
Bakın bizim sahaya!

Dilleri farklı olsa,
Gülüşleri hep aynı.
Kutluyorlar neşeyle,
Bu en büyük bayramı.

Barışın elçisiyiz,
Atatürk'ün izinde.
23 Nisan günü,
Sevgi var hepimizde.

2, 4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

ATAMIZDAN ARMAĞAN
Gökyüzü masmavi bugün,
Kuşlar bile şen şakrak.
Elimizde sallanan,
Al yıldızlı al bayrak!

Atatürk çok severdi,
Bizleri, çocukları.
Bize hediye etti,
Bu eşsiz yarınları.

Söz veriyoruz Atam,
İzinden gideceğiz.
Kurduğun bu vatanı,
Canla seveceğiz.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! 01:38
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! 01:37
Aras Kargo Balkan Kupası'nda! Aras Kargo Balkan Kupası'nda! 01:37
Göztepe'de ceza sıkıntısı! Göztepe'de ceza sıkıntısı! 01:37
Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları 01:37
İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! 01:37
Daha Eski
Fenerbahçe çeyrek finalde elendi! Fenerbahçe çeyrek finalde elendi! 01:35
Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... 01:35
Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! 01:35
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! 01:35
F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! 01:35
Rıza Kayaalp tarihe geçti! Rıza Kayaalp tarihe geçti! 01:35