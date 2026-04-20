Okullar tatil mi 20 Nisan? Bugün okullar var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre yarın okullarda eğitim devam edecek mi? 16-17 Nisan tarihlerinde bazı bölgelerde uygulanan tatil ve iş bırakma eylemlerinin ardından, gözler haftanın ilk günü olan 20 Nisan Pazartesi'ye çevrildi. Özellikle İstanbul, Ankara ve Kahramanmaraş gibi illerde yaşayan vatandaşlar resmi açıklamalara kilitlendi. Peki, yarın okullar tatil mi edildi? İşte Bakanlık ve Valilik cephesinden gelen en güncel bilgiler...

BUGÜN (20 NİSAN) OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde 20 Nisan Pazartesi günü için herhangi bir resmi tatil planlaması bulunmamaktadır. Sosyal medyada yayılan "23 Nisan haftası tamamen tatil edildi" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye genelinde tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında bugün ders zili normal saatinde çalacak.

23 NİSAN TATİLİ İLE BİRLEŞTİRİLDİ Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle haftanın tamamının tatil olup olmayacağıydı. MEB tarafından yapılan açıklamalara göre:

20 Nisan Pazartesi: Eğitim devam ediyor.

21 Nisan Salı: Eğitim devam ediyor.

22 Nisan Çarşamba: Eğitim devam ediyor.

23 Nisan Perşembe: Resmi Tatil (Okullar kapalı).

BÖLGESEL TATİL VE GREV İDDİALARI

Geçtiğimiz hafta bazı illerde (Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi) yaşanan yerel olaylar ve sendikaların iş bırakma eylemleri nedeniyle bölgesel aksamalar yaşanmış olsa da, 20 Nisan Pazartesi günü itibarıyla genel bir tatil kararı yoktur. Velilerin ve öğrencilerin, asılsız iddialar yerine valiliklerin ve Milli Eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerini takip etmesi önem arz etmektedir.