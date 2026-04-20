22 Nisan öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken 22 Nisan Çarşamba günü tatil olup olmadığı merak ediliyor. Resmi tatil takvimine göre 23 Nisan günü Türkiye genelinde resmi tatil uygulanırken, bir gün öncesi için "22 Nisan yarım gün mü?" sorusu gündeme geldi. Öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları 22 Nisan'da okulların ve bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Mevzuata göre 22 Nisan günü resmi tatil kapsamında yer almadığı için eğitim ve kamu hizmetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. 23 Nisan öncesi yarım gün tatil uygulaması olup olmadığına dair detaylar yoğun şekilde araştırılıyor.

22 NİSAN ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tam gün resmi tatildir. Ancak, bir önceki gün olan 22 Nisan Çarşamba günü yarım gün veya tatil değildir.

22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Okullar tam gün eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek.

22 NİSAN'DA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Valilikler, belediyeler ve diğer daireler tam mesai yapacak.

22 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar normal mesai saatlerinde hizmet verecek.

22 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?

Tüm poliklinikler gün boyu açık olacak.