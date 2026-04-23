Haberler

23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? | Nöbetçi eczane listesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde vatandaşlar “23 Nisan’da eczaneler açık mı, kapalı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil olması nedeniyle birçok kurumun çalışma saatleri değişirken, ilaç ihtiyacı olanlar eczanelerin çalışma düzenini merak ediyor. Resmi tatil günlerinde eczaneler genellikle nöbet sistemiyle hizmet veriyor. Buna göre 23 Nisan 2026 Perşembe günü de yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşlar bulundukları il ve ilçedeki nöbetçi eczaneleri Türk Eczacıları Birliği veya il sağlık müdürlüklerinin duyurduğu ekran üzerinden sorgulayabilecek. İşte 23 Nisan’da eczanelerin çalışma saatleri ve nöbetçi eczane sorgulama detayları…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 17:23 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 07:29
23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? | Nöbetçi eczane listesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri değişti. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, "23 Nisan'da eczaneler açık mı?" ve "Eczaneler saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. Peki, resmi tatillerde eczaneler nasıl çalışır? İşte 23 Nisan 2026 Perşembe günü eczanelerin çalışma düzenine dair tüm detaylar...

23 NİSAN PERŞEMBE ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için Türkiye genelindeki eczaneler kapalı olacaktır. Bu tarihte sadece "Nöbetçi Eczaneler" hizmet verecektir. Eczanelerin normal çalışma düzeni 24 Nisan Cuma sabahı itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

Resmi tatil boyunca mahallenizdeki veya size en yakın konumdaki nöbetçi eczaneleri şu yöntemlerle öğrenebilirsiniz:

  • e-Devlet Üzerinden: "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından il ve ilçe seçerek güncel listeye ulaşabilirsiniz.
  • Türk Eczacıları Birliği (TEB): teb.org.tr veya bağlı bulunduğunuz ilin Eczacı Odası resmi internet sitesi üzerinden.
  • Eczane Camları: Her eczanenin kapısında veya camında, o bölgedeki nöbetçi eczanelerin isim ve adres bilgilerini içeren bir liste asılı bulunmaktadır.

SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Perşembe günü Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) kapalı olacaktır. Hastanelerde ise poliklinikler kapalıdır, ancak Acil Servis bölümleri 7/24 hizmet vermeye devam edecektir.

