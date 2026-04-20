2, 4 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve çocuklara armağan edilen tek bayramın heyecanı tüm okulları sardı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki 1, 2, 3, 4. sınıf ilkokul öğrencileri ile 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri için törenlerde okunacak en anlamlı şiirler merak ediliyor. "Atatürk'ün çocuklara hediyesi" temalı, ezberlemesi kolay ve duygusu yüksek 23 Nisan şiirleri derlemesi haberimizde...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 13:30
MÜJDE
Meclis açıldı bugün,
EGEMENLİK BAYRAMI
Egemenlik sesleri,
Küçük hanımlar, beyler,
El ele tutuşalım,
HÜRRİYET BAYRAMI
Dünya çocukları bugün bizim evimizde,
DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI
Savaşlar sussun artık,
Meclisimin ışığı,
Tarihimden aldım güç,
HÜRRİYETİN SESİ
Ankara'nın kalbinde, bir ışık yandı bugün,
Milletin kaderinde, bitti o kara düğün.
Dualarla açıldı, Büyük Millet Meclisi,
Yayıldı tüm dünyaya, hürriyetin gür sesi.
Atatürk'ün elinde, parlayan bir meşale,
Yürüdük aydınlığa, erdik şanlı zafere.
"Egemenlik senindir!" dedi Türk milletine,
Sahip çıktık bizler de, bu kutsal emanete.
Bugün bayram günüdür, sevinin ey çocuklar,
Sizinle çiçek açtı, bugün tüm meydanlar.
Geleceğin güneşi, sizinle parlayacak,
Bu vatanın toprağı, sizinle şen kalacak.
Selam olsun Atam'a, selam Türk bayrağına,
Koşalım neşe ile, 23 Nisan sabahına.
Dillerde aynı şarkı, kalplerde aynı inanç,
Bizimdir bu hürriyet, bizimdir bu şanlı taç!
EL ELE ÇOCUKLAR
Asya'dan Avrupa'ya,
Afrika'dan dünyaya.
Bütün çocuklar geldi,
Bakın bizim sahaya!
Dilleri farklı olsa,
Gülüşleri hep aynı.
Kutluyorlar neşeyle,
Bu en büyük bayramı.
Barışın elçisiyiz,
Atatürk'ün izinde.
23 Nisan günü,
Sevgi var hepimizde.
ATAMIZDAN ARMAĞAN
Gökyüzü masmavi bugün,
Kuşlar bile şen şakrak.
Elimizde sallanan,
Al yıldızlı al bayrak!
Atatürk çok severdi,
Bizleri, çocukları.
Bize hediye etti,
Bu eşsiz yarınları.
Söz veriyoruz Atam,
İzinden gideceğiz.
Kurduğun bu vatanı,
Canla seveceğiz.
NEŞELİ GÜN
Tık tık tık! Kim o?
Gelen 23 Nisan!
Haydi kalk, elbiseni giy,
Gülüyor bütün cihan!
Bayrağını kap da gel,
Bugün en mutlu an!
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.