Okullar tatil mi 20 Nisan? Yarın okullar var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre yarın okullarda eğitim devam edecek mi? 16-17 Nisan tarihlerinde bazı bölgelerde uygulanan tatil ve iş bırakma eylemlerinin ardından, gözler haftanın ilk günü olan 20 Nisan Pazartesi'ye çevrildi. Özellikle İstanbul, Ankara ve Kahramanmaraş gibi illerde yaşayan vatandaşlar resmi açıklamalara kilitlendi. Peki, yarın okullar tatil mi edildi? İşte Bakanlık ve Valilik cephesinden gelen en güncel bilgiler...

20 NİSAN PAZARTESİ RESMİ BİR TATİL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim takviminde 20 Nisan Pazartesi günü için herhangi bir resmi tatil planlaması bulunmamaktadır. Bakanlık tarafından yayımlanan iş takvimine göre, yarın Türkiye genelindeki tüm kademelerde (ilkokul, ortaokul, lise) eğitim ve öğretim faaliyetleri olağan akışında sürecektir.

VALİLİKLER AÇIKLAMA YAPTI MI?

Şu ana kadar İstanbul, Ankara, İzmir veya sarsıcı olayların yaşandığı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Valiliklerinden yarın için ek bir tatil kararı açıklanmamıştır. Geçtiğimiz hafta sendikalar tarafından alınan iş bırakma kararları genel itibarıyla hafta sonu öncesini kapsamaktaydı. Yeni haftada öğretmenlerin görevlerinin başında olması beklenmektedir.

23 NİSAN ÖNCESİ TATİL OLUR MU?

Sosyal medyada dolaşan "23 Nisan haftası tamamen tatil" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olup, o güne kadar olan Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri eğitim devam edecektir.