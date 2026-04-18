Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Nisan eleme adayı kim oldu?

Ekranların en zorlu yarışması Survivor 2026'da heyecan dorukta. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu öncesinde Ünlüler ve Gönüllüler kampında adeta fırtına kopuyor. Yayınlanan son tanıtımda, kıyasıya mücadele sırasında yarışmacıların birbirlerine karşı tahammül seviyesinin azaldığı görüldü. Takım içlerinde çıkan kavgalarda ipler gerilecek. 18 Nisan Cumartesi akşamı yayınlananacak yeni bölümde hem dokunulmazlığın sahibi hem de haftanın kritik eleme adayı belli olacak. İşte Survivor 18 Nisan 2026 Cumartesi günü yaşanacaklar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2026'nın 3. haftasında haftanın kaderini belirleyecek olan 3. dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Bölüm sonunda açıklanacak olan Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk iki eleme adayının ardından, bu akşamki konseyde sandıktan çıkacak isim merakla bekleniyor. nSurvivor'da haftanın 3. eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor 2026'da bu hafta eleme potası oldukça iddialı isimlerden oluşuyor. Dokunulmazlık oyunları sonrasında gerçekleştirilen konsey oylamalarıyla potanın rengi belli oldu: Kırmızı takımdaki strateji tartışmalarının ardından haftanın ilk eleme adayı Bayhan olarak belirlendi. İkinci dokunulmazlık kaybı sonrası yapılan oylamada ise potaya giren ikinci isim Engincan oldu.