Türkiye Karting Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı!

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın Kocaeli'de düzenlenen birinci ayak yarışları sona erdi.
TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından organize edilen sezonun ilk ayağında, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde yarışan sporcular, iki gün dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:
MİCRO:
1. Ali Ersin Yücesan
2. Yiğit Nedim Yetişen
3. Kerem Çelikyay
MİNİ:
1. Bulut Tırınk
2. Can Aras Akgün
3. Asil Özbahadır
JUNİOR:
1. Uygar Arslan Birgili
2. Can Özler
3. Tuğra Fatinoğlu
SENİOR:
1. Ateş Birinci
2. Uraz Fatinoğlu
3. Sarp Kayol
KADIN SENİOR:
1. Zeynep Çukurova
JUNİOR KADIN KATEGORİ:
1. Elif Yağmur Yeşiltay
MİNİ KADIN:
1. Ela Yeşiltay
2. Tuğba Yeşiltay
3. Zeynep Çiçek
MİCRO KADIN:
1. Nilhan Yeşiltay
2. Asena Elif Bilgili
Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.