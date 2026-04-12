CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Canlı altın fiyatları | 12 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 12 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Piyasalarda altın rüzgarı esmeye devam ediyor! Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününü yüzde 0,6 artışla 6 milyon 863 bin 700 liradan tamamladı. Serbest piyasada ise gram altın 6 bin 856 lira seviyesine kadar yükselerek haftalık rekorunu tazeledi. Yatırımcıların hafta sonu boyunca takip edeceği "çeyrek altın bugün ne kadar" ve "12 Nisan canlı altın fiyatları" sorularının yanıtları haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 07:04
Canlı altın fiyatları | 12 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın piyasası 12 Nisan Pazar günü, dünkü hareketli kapanışın ardından sessizliğe büründü ancak rakamlar zirveye yakın seyrediyor. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da en düşük 6 milyon 810 bin, en yüksek ise 6 milyon 863 bin 900 lirayı gören kilogram altın, günü 6 milyon 863 bin 700 liradan noktaladı. Küresel piyasalarda ons altının 4.780 dolar seviyelerinde tutunması, iç piyasada gram altını 6.850 TL bandının üzerine taşıdı. İşte düğün sezonu öncesi birikim yapmak isteyenler ve yatırımcılar için 11 Nisan 2026 güncel altın alış-satış tablosu...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.811,84 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.812,73 TL

12 NİSAN PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,59 (Alış) - 44,63 (Satış)

◼EURO: 52,33 (Alış) - 52,57 (Satış)

◼STERLİN: 59,91 (Alış) - 60,27 (Satış)

Canlı altın fiyatları 12 Nisan 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 781 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 781 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 863 bin 700 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4845, satışta 44,6628 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4791, satışta 44,6573 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1733, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 159,083 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 düşüşle 93,4 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (11 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.811,84 TL 6.812,73 TL
Çeyrek Altın 11.166,00 TL 11.454,00 TL
Yarım Altın 22.399,00 TL 22.839,00 TL
Tam Altın 43.977,84 TL 44.870,93 TL
Ata Altın 45.352,15 TL 46.522,62 TL
22 Ayar Bilezik 6.202,37 TL 6.249,30 TL
Gümüş 108,77 TL 109,04 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 12 Nisan Pazar günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Arjantinli stoper!
Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Siyonist Netanyahu ve Katz'ın ayarı kaçtı: Yargı hamlesi sonrası hedefine Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı aldılar | Tepkiler peş peşe
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray rövanş peşinde!
F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum! Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum! 00:33
F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı! F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı! 00:33
Tedesco'dan Skriniar açıklaması! Tedesco'dan Skriniar açıklaması! 00:33
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! 00:33
F.Bahçe zirvede farkı 1'e indirdi! F.Bahçe zirvede farkı 1'e indirdi! 00:32
F.Bahçe'de Skriniar 2. yarıya devam edemedi! F.Bahçe'de Skriniar 2. yarıya devam edemedi! 00:32
Daha Eski
Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık 00:32
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 00:32
Alanyaspor-Trabzonspor maçında penaltı kararı! Alanyaspor-Trabzonspor maçında penaltı kararı! 00:32
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:32
G.Saray'dan Koopmeiners ısrarı! G.Saray'dan Koopmeiners ısrarı! 00:32
Muriqi, F.Bahçe'ye dönüyor! Muriqi, F.Bahçe'ye dönüyor! 00:32