Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 9 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 9 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Ekonomi piyasalarında ibre yeniden yukarı döndü! 9 Nisan 2026 sabahı paylaşılan verilere göre, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı bir önceki güne göre yüzde 2,4 artışla 6 milyon 902 bin liraya ulaştı. Önceki gün 6 milyon 740 bin lira olan kilogram fiyatının 7 milyon sınırına dayanması, serbest piyasada gram altın fiyatlarını 6 bin 900 TL bandının üzerine taşıdı. Yatırımcıların odaklandığı "Kapalıçarşı altın fiyatları", "gram altın bugün ne kadar" ve "çeyrek altın satış fiyatı" sorularının tüm yanıtları güncel rakamlarla haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:53
Canlı altın fiyatları | 9 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın yatırımcısı için 9 Nisan Perşembe günü "altın vuruş" günü oldu. Haftaya kâr satışlarıyla başlayan değerli maden, dün kapanış seansında yakaladığı ivmeyle tüm kayıplarını telafi ederek yeni bir rekor denemesine girişti. Borsadan alınan son dakika bilgilerine göre; gün içinde en düşük 6 milyon 692 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 934 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogramı, günü 6 milyon 902 bin liradan tamamladı. Küresel piyasalarda ons altının 4.800 dolar sınırını zorlaması, iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarına rekor olarak yansıdı. İşte Kapalıçarşı ve bankalararası piyasada oluşan 9 Nisan 2026 güncel altın tablosu...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.751,57 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.752,44 TL

9 NİSAN PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,46 (Alış) - 44,51 (Satış)

◼EURO: 51,90 (Alış) - 52,14 (Satış)

◼STERLİN: 59,56 (Alış) - 59,92 (Satış)

Canlı altın fiyatları 9 Nisan 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 760 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 760 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 6 milyon 902 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,42, bileşik getirisi yüzde 39,73 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4216, satışta 44,5996 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4943, satışta 44,6726 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1696, sterlin/dolar paritesi 1,3446 ve dolar/yen paritesi 158,298 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 9,8 azalışla 93 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (9 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.751,57 TL 6.752,44 TL
Çeyrek Altın 11.130,00 TL 11.525,00 TL
Yarım Altın 22.329,00 TL 22.981,00 TL
Tam Altın 44.070,77 TL 44.965,55 TL
Ata Altın 45.447,98 TL 46.620,72 TL
22 Ayar Bilezik 6.188,49 TL 6.268,72 TL
Gümüş 105,48 TL 105,60 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 9 Nisan Perşembe günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

