Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler

Canlı altın fiyatları | 8 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Değerli metal piyasasında kâr satışlarının etkisi hissedilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı yeni güne yüzde 0,4 düşüşle başladı. Bu gerileme ile birlikte kilogram altın 6 milyon 740 bin lira seviyesine indi. Haftaya rekor seviyelerden başlayan ancak ardından ibreyi aşağı çeviren "altın fiyatları ne kadar", "gram altın düşmeye devam eder mi" ve "8 Nisan çeyrek altın satış fiyatı" sorularının yanıtları anlık verilerle haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:54
Canlı altın fiyatları | 8 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın yatırımcısı, 8 Nisan Çarşamba günü piyasalardaki sınırlı geri çekilmeyi takip ediyor. Hafta başında 6,8 milyon TL bandından dönen standart altının kilogramı, dünkü düşüşün ardından bugün de 6 milyon 740 bin liraya geriledi. Küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerinin seyri ve dolar endeksindeki güçlenme, ons altın fiyatlarını baskılarken iç piyasada da gram altın fiyatlarında denge arayışı sürüyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının son durumunu, ekonomi dünyasından en sıcak başlıklarla birlikte sizler için derledik.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.901,79 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.902,68 TL

8 NİSAN ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,53 (Alış) - 44,54 (Satış)

◼EURO: 51,99 (Alış) - 52,06 (Satış)

◼STERLİN: 59,68 (Alış) - 59,78 (Satış)

Canlı altın fiyatları 8 Nisan 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 641 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 641 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 740 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4943, satışta 44,6726 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4774, satışta 44,6556 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1569, sterlin/dolar paritesi 1,3243 ve dolar/yen paritesi 159,996 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 108,1 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (8 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.885,42 TL 6.886,31 TL
Çeyrek Altın 11.456,00 TL 11.833,00 TL
Yarım Altın 22.913,00 TL 23.561,00 TL
Tam Altın 42.897,34 TL 43.740,69 TL
Ata Altın 44.237,88 TL 45.350,78 TL
22 Ayar Bilezik 6.210,21 TL 6.262,56 TL
Gümüş 109,46 TL 109,56 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 8 Nisan Çarşamba günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro...
F.Bahçe golcüde rotasını Almanya'ya çevirdi!
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
İran savaşında 40. günde ateşkes: Trump İran'ın 10 şartına karşılık tek şart sundu | Tahran zafer ilan etti
G.Saray'dan Bruno Fernandes hamlesi!
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma…
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:33
G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro... 00:33
İşte G.Saray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu! 00:33
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı 00:33
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 00:33
İngiliz devine transfer önerisi! Osimhen... 00:33
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma… 00:33
G.Saray'da Singo'ya dev talip! 00:33
Frankfurt'ta Can Uzun krizi! 00:33
Tedesco'dan soyunma odasında flaş sözler! 00:33
G.Saray'a 200 milyon Euro'luk gelir! 00:33
Beşiktaş'ta Ndidi'den kötü haber! 00:33