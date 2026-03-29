Hafta sonu hava nasıl olacak? 28-29 Mart il il hava durumu

Hafta sonu hava nasıl? 28-29 Mart 2026 hafta sonu yurt genelinde havalar ısınacak mı sorusu gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ege, Marmara ve Akdeniz'de güneşli ve ılık bir hava bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde zaman zaman bulutlu ve serin hava etkili olacak. Hafta sonu planlarınıza göre bölgeler bazında sıcaklık ve yağış durumunu takip etmek faydalı olacak. Milyonlarca vatandaş hafta sonu planlarını yapmadan önce "Hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Mart Cumartesi ve 29 Mart Pazar günlerini kapsayan güncel hava tahmini raporunu paylaştı. İşte, hafta sonu yurt genelinde hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Mart ayının son hafta sonuna dair güncel hava durumu haritalarını paylaştı. 28 Mart Cumartesi ve 29 Mart Pazar günlerini kapsayan tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde yağışlı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Haftanın ilk tatil gününde yağışlar batı kesimlerde etkisini göstermeye başlıyor.

İstanbul ve çevresinde yer yer sağanak yağışlar görülürken, sıcaklıklar 13-15 derece bandında seyredecek. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava beklenirken, Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Hakkari çevresi) kar yağışı etkisini sürdürecek. Karadeniz Bölgesi genelinde bulutlu ve kıyı şeridinde yağışlı bir hava hakim olacak.

29 MART PAZAR HAVA DURUMU: YAĞIŞLAR İÇ KESİMLERE YAYILIYOR

Pazar günü yağışlı hava dalgası etki alanını genişletiyor. Pazar günü Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte batı bölgelerde sıcaklıklarda 2-4 derecelik bir düşüş yaşanabilir. Erzurum, Van ve Hakkari hattında karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmeye devam edecek. Özellikle Pazar günü dışarı çıkacak vatandaşların yanlarına şemsiyelerini almaları ve ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları öneriliyor.