Canlı altın fiyatları | 29 Mart gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

29 Mart 2026 Pazar günü altın piyasaları, küresel ekonomik veriler ve iç piyasadaki talep doğrultusunda hareketli bir seyir izliyor. Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel rakamlar şekillenmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki bu seyirde, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararları öncesindeki temkinli bekleyiş ve jeopolitik risklerin güvenli liman arayışını tetiklemesi etkili oluyor. Özellikle yurt içinde gram altın, hem ons altındaki hareketlilikten hem de döviz kurlarındaki değişimden destek bularak zirve seviyelerdeki yerini koruyor. İşte 29 Mart 2026 canlı altın fiyatları...

29 MART PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,37 (Alış) - 44,46 (Satış)

◼EURO: 51,17 (Alış) - 51,26 (Satış)

◼STERLİN: 59,00 (Alış) - 59,07 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 554 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 554 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 milyon 681 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,93, bileşik getirisi yüzde 42,71 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,2428, satışta 44,4200 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2326, satışta 44,4099 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1578, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 159,112 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 96,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (29 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.417,41 TL 6.418,21 TL Çeyrek Altın 10.969,00 TL 12.047,00 TL Yarım Altın 21.605,00 TL 23.090,00 TL Tam Altın 42.581,74 TL 43.545,74 TL Ata Altın 43.912,42 TL 45.148,65 TL 22 Ayar Bilezik 6.065,08 TL 6.118,89 TL Gümüş 99,51 TL 99,60 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 29 Mart Pazar günü saat 07.20 itibarıyla alınmıştır.