Güngören elektrik kesintisi 25 Mart | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Güngören'de 25 Mart Çarşamba günü başlayacak elektrik kesintileri, hayatın olağan akışını olumsuz etkiliyor. BEDAŞ, planlı kesintilerin birçok mahallede etkili olacağını duyururken vatandaşlar, kendi mahalle ve sokaklarının kesintiden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi mahallelerin etkileneceği ise Güngören'de yaşayanların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. İşte 25 Mart Güngören elektrik kesintisine dair detaylar...

2026-03-25 07:00:00 - 11:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah KINALI, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 25/03/2026 07:00:00 - 25/03/2026 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk bölgelerinde 25/03/2026 08:00:00 - 25/03/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube BağlantısıGÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah MAHMUDİYE, YÜRÜTEN sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah AYVACIK, MAHMUDİYE, ORTAÇ, SOĞANLI, ÖĞRETİCİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL 25/03/2026 09:00:00 - 25/03/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HARE, HASTANE, TURGUTREİS 2, YALAZ 1 sk / SOĞANLI mah CUMHURİYET 1, KEMAL SUNAL, SEZER, TEZER, TUNA, ÇAVUŞPAŞA sk / ŞİRİNEVLER mah HASTANE sk bölgelerinde 25/03/2026 09:00:00 - 25/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CAMİ 3, HARE, KARADENİZ, KONAK, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, MİSKANBER, OKTAY, ORDU, OTLAY, TAVUKÇU, TURGUTREİS 2, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER, ŞEHİT HACI KEMAL MOĞOLKOÇ sk / SOĞANLI mah NİZAM sk bölgelerinde 25/03/2026 09:00:00 - 25/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KÖSE, LALE 3, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 25/03/2026 09:00:00 - 25/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah OKUL, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 25/03/2026 10:00:00 - 25/03/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

