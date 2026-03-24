CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güngören elektrik kesintisi 25 Mart | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Güngören elektrik kesintisi 25 Mart | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. BEDAŞ'ın açıklamalarına göre, 25 Mart 2026 Çarşamba günü Güngören'in bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Hayatı olumsuz etkileyen kesintilerin ne zaman sona ereceği ise merak konusu. Gün içinde ara ara bazı mahalle ve sokaklara, vatandaşların mağduriyetini gidermek adına elektrik verileceği belirtilirken 'Güngören'de elektrik ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 22:57
Güngören elektrik kesintisi 25 Mart | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Güngören'de 25 Mart Çarşamba günü başlayacak elektrik kesintileri, hayatın olağan akışını olumsuz etkiliyor. BEDAŞ, planlı kesintilerin birçok mahallede etkili olacağını duyururken vatandaşlar, kendi mahalle ve sokaklarının kesintiden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi mahallelerin etkileneceği ise Güngören'de yaşayanların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. İşte 25 Mart Güngören elektrik kesintisine dair detaylar...

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MART

2026-03-25 07:00:00 - 11:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah KINALI, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 25/03/2026 07:00:00 - 25/03/2026 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 08:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk bölgelerinde 25/03/2026 08:00:00 - 25/03/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören elektrik kesintisi 25 Mart 2026

2026-03-25 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube BağlantısıGÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah MAHMUDİYE, YÜRÜTEN sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah AYVACIK, MAHMUDİYE, ORTAÇ, SOĞANLI, ÖĞRETİCİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL 25/03/2026 09:00:00 - 25/03/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HARE, HASTANE, TURGUTREİS 2, YALAZ 1 sk / SOĞANLI mah CUMHURİYET 1, KEMAL SUNAL, SEZER, TEZER, TUNA, ÇAVUŞPAŞA sk / ŞİRİNEVLER mah HASTANE sk bölgelerinde 25/03/2026 09:00:00 - 25/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CAMİ 3, HARE, KARADENİZ, KONAK, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, MİSKANBER, OKTAY, ORDU, OTLAY, TAVUKÇU, TURGUTREİS 2, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER, ŞEHİT HACI KEMAL MOĞOLKOÇ sk / SOĞANLI mah NİZAM sk bölgelerinde 25/03/2026 09:00:00 - 25/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KÖSE, LALE 3, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 25/03/2026 09:00:00 - 25/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-03-25 10:00:00 - 14:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah OKUL, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 25/03/2026 10:00:00 - 25/03/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören elektrik ne zaman gelir? | TIKLA - ÖĞREN

ASpor CANLI YAYIN

TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız...
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş'a gelmesine engel oldu! Roma'dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan ABD/İsrail-İran savaşı mesajı: Ülkemizi ateş çemberi dışında tutmakta kararlıyız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti!
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan 4 kulübe birden ceza! 23:00
Eczacıbaşı Dynavit finalde! 22:02
G.Saray'da Trabzonspor mesaisi başladı! 22:00
İşte Trabzonspor-G.Saray maçının bilet fiyatları! 21:05
Barcelona-A.Efes | CANLI 20:43
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! 19:41
Daha Eski
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 19:12
U18 gol oldu yağdı! 19:00
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 18:20
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 18:08
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 17:37
VakıfBank Kupa Voley'de finale yükseldi! 16:43