"Finansal Okuryazarlık" konusu nedir? Yarın ilk ders ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen finansal okuryazarlık dersi, öğrencilerin para yönetimi, tasarruf ve bilinçli harcama konularında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor. “Finansal okuryazarlık dersi nedir, neden veriliyor?” sorusu gündemde yer alırken, dersin ilkokuldan liseye kadar tüm kademelerde uygulanması dikkat çekiyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 15:05 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 09:09
"Finansal okuryazarlık dersi nedir, içeriğinde neler var?" sorusu eğitim gündeminde öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve SPK iş birliğiyle hazırlanan bu eğitim programı, öğrencilere bütçe yapma, harcama planlama ve finansal karar alma becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Tüm kademelerde uygulanacak dersle birlikte öğrencilerin geleceğe daha bilinçli hazırlanması hedefleniyor.

EBA VE ÖBA PLATFORMLARINDA YENİ İÇERİKLER HAZIRLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, TYMM ile uyumlu şekilde öğrencilere yönelik Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademi üzerinden; öğretmen ve yöneticilere yönelik ise Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformlarında yeni içerikler geliştirdi. Bu çalışmalar, Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğiyle finansal okuryazarlık alanında güçlendirildi.

TÜM OKULLARDA ORTAK DERS OLARAK İŞLENECEK

Yapılan planlama doğrultusunda, öğrencilerin finansal bilinç düzeyini artırmak amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm okullarda yarın birinci ders saati "finansal okuryazarlık dersi" olarak ortak şekilde işlenecek. Ders içerikleri, öğretmenlerin branşı fark etmeksizin kullanabileceği şekilde hazırlanırken, tüm materyaller EBA platformu üzerinden erişime açıldı.

DİJİTAL FİNANSAL RİSKLERE KARŞI BİLİNÇ KAZANDIRILACAK

Ders kapsamında öğrencilere dijital dünyadaki finansal riskler hakkında farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Teknolojinin hayatı kolaylaştırmasının yanında, dolandırıcılık gibi olumsuz durumlara da zemin hazırlayabildiğine dikkat çekilecek.

YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMARA KARŞI UYARILAR

Finansal okuryazarlık dersinde özellikle yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi risklere karşı öğrencilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda bütçe planlama, tasarruf, kaynakların doğru kullanımı gibi temel finans konularında da bilgilendirme yapılacak.

