Akdeniz’de deprem mi oldu? 4,3 ve 4,8 büyüklüğünde sarsıntılar

Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, deprem büyüklüğü 4,8 olarak ölçüldü. Vatandaşlar, "Akdeniz'de deprem mi oldu?" sorusunu araştırırken, uzmanlar küçük depremlerin bile etkilerini göz ardı etmemeleri gerektiğini belirtiyor. İşte Akdeniz açıklarındaki depremin şiddeti ve detaylı bilgileri…

Akdeniz açıklarında saat 11.36'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz açıklarında sabah saatlerinde 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşmişti.