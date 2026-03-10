CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB 2026 Mart ayı faiz kararı beklentiler

Ekonomi dünyasının kilitlendiği Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararı için takvim netleşti. Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından Mart ayında alınacak karar, dolar kuru, altın fiyatları ve bankaların kredi faiz oranları üzerinde doğrudan belirleyici olacak. Şubattaki 100 baz puanlık düşüşün ardından Mart ayında Merkez Bankası'nın hangi yönde tutum sergileyeceği merak konusu olurken, yerli ve yabancı ekonomistlerin beklenti anketleri de şekillenmeye başladı. Peki, Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Politika faizi yüzde kaç olacak? Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak yeni adımların sinyallerini taşıyan Mart ayı faiz toplantısına dair tüm beklentiler ve uzman yorumları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 14:16
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında yılın üçüncü faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Küresel piyasalardaki oynaklık ve yurt içindeki enflasyon verileri ışığında şekillenecek olan bu karar, sadece yatırımcıları değil; konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi çekmeyi planlayan milyonlarca vatandaşı da yakından ilgilendiriyor. TCMB'nin parasal sıkılaştırma sürecinde gelinen noktayı ve önümüzdeki döneme dair yol haritasını yansıtacak olan Mart ayı duyurusu, piyasa oyuncuları tarafından istikrar testi olarak görülüyor. Özellikle piyasa anketlerinde faizin sabit bırakılması yönündeki ağırlıklı görüşün yanı sıra, likidite adımlarına dair verilecek mesajlar da bankacılık sektörü ve reel ekonomi için kritik önem arz ediyor. İşte Merkez Bankası'nın Mart ayı toplantı tarihi ve masadaki muhtemel senaryolar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2026 yılı toplantı takvimine göre, Mart ayı faiz kararı 12 Mart 2026 Perşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri, Merkez Bankası Başkanı başkanlığında günün erken saatlerinde toplanarak makroekonomik verileri ve enflasyon raporlarını değerlendirecek. Piyasalarda 'kritik perşembe' olarak adlandırılan bu toplantının ardından alınan karar, aynı gün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Yatırımcılar ve vatandaşlar için bankanın kararıyla birlikte yayımlanacak olan 'karar metni', önümüzdeki ayların para politikasına dair en net sinyalleri taşıması bakımından saat 14.00 itibarıyla takibe alınacak.

TCMB 2026 Mart ayı faiz kararı beklentiler

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Ocak ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 37'ye çekilmişti.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 30

Ekonomistlerin mart ayı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile mevcut durumun korunacağı yönünde şekillenirken, orta vadeli öngörüler de anket sonuçlarına yansıdı. Ankete katılan uzmanların yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak belirlendi. Bu veri, piyasanın yılın geri kalanında kademeli bir indirim sürecinin devam edebileceğine yönelik beklentisini ortaya koydu.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2026 yılının ilk toplantısını Ocak ayında gerçekleştirmiş ve piyasa beklentileri doğrultusunda bir karara imza atmıştı. Ocak ayı toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 38'den yüzde 37'ye çekilerek 100 baz puanlık bir indirime gidilmişti. Bu karar, ekonomideki dezenflasyon sürecinin güçlenmesi ve makroekonomik dengelerdeki iyileşme sinyalleri üzerine alınmış; sıkı para politikası duruşunun verilerle uyumlu şekilde esnetilebileceği mesajını vermişti. Ocak ayındaki bu indirim hamlesi, bankaların kredi faiz oranlarında ve mevduat getirilerinde kademeli bir hareketliliği beraberinde getirirken, Mart ayı kararı öncesinde de uzmanların baz alacağı en yakın veri seti olarak güncelliğini koruyor.

