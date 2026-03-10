HaberlerHaberler
BİM bayram kataloğu yayında! İşte bayram şekeri, çikolata ve kolonya fiyatları
Bim zincir marketleri, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı için aktüel kataloğunu yayımladı. Onlarca bayram şekeri, çikolata ve envai çeşit kolonyayı en uygun fiyatlarla raflarına taşıyan Bim aktüel, bayram alışverişi yapacakların uğrak noktası olacak. Dünyaca ünlü markaların çikolataları, çocukları sevindirecek yumuşak şekerlemeler ve bayramın olmazsa olmazı kolonyaları avantajlı fiyatlarla satışa sunan BİM'de, Bayram kataloğu ve fiyat listelerini haberimizde derledik.
