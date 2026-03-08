CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları 8 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları 8 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son günlerinde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 8 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla Kapalıçarşı altın fiyatları, özellikle gram altın ve çeyrek altın almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve ons altındaki değişimler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yatırımcılar “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL?” sorularının yanıtını merak ediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 07:23
Canlı altın fiyatları 8 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar, 8 Mart 2026 Pazar günü gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları günün en çok araştırılan ekonomik verileri arasında yer alıyor. Altın fiyatları, uluslararası piyasalarda belirlenen ons altın fiyatı ve döviz kurlarındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları gün içerisinde anlık olarak güncelleniyor. Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği güvenli limanlardan biri olan altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde daha fazla ilgi görüyor. Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel rakamlar haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.301,06 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.301,96 TL

8 MART PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,06 (Alış) - 44,07 (Satış)

◼EURO: 51,19 (Alış) - 51,21 (Satış)

◼STERLİN: 59,05 (Alış) - 59,09 (Satış)

Kapalıçarşı altın fiyatları 8 Mart 2026

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (8 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 7.301,06 TL 7.301,96 TL
Çeyrek Altın 12.142,00 TL 12.270,00 TL
Yarım Altın 24.285,00 TL 24.532,00 TL
Tam Altın 47.800,55 TL 48.736,77 TL
Ata Altın 49.294,32 TL 50.530,76 TL
22 Ayar Bilezik 6.672,87 TL 6.735,47 TL
Gümüş 118,76 TL 118,88 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 8 Mart Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?
Hücum şifresi Talisca! Yokluğunda...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İBB'deki yüzyılın yolsuzluk davası yarın başlıyor 402 sanık hakim karşısına çıkacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap!
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira'dan transfer çağrısı! Torreira'dan transfer çağrısı! 01:24
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:22
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:21
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! 01:13
Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? 01:12
Derbide kazanan G.Saray! Derbide kazanan G.Saray! 01:12
Daha Eski
Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! 01:12
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! 01:12
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 01:12
Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu 01:12
Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! 01:12
Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! 01:12