Bak: Gurur duyuyoruz

Türk kadınlarının, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılarıyla dikkat çektiğini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kadın milli sporcularımız son bir yılda 630'u altın olmak üzere toplam 4 bin 827 madalya kazandı. Kadın sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi.
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
