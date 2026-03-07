Canlı altın fiyatları 7 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında son durum merak ediliyor. 7 Mart 2026 Cumartesi günü Kapalıçarşı altın fiyatları, yatırımcılar ve altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları piyasadaki gelişmelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle hafta sonu yaklaşırken altın fiyatlarındaki güncel rakamlar daha da önem kazanıyor. Peki bugün gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel rakamlar haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.217,96 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.218,89 TL

7 MART CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,06 (Alış) - 44,08 (Satış)

◼EURO: 51,05 (Alış) - 51,06 (Satış)

◼STERLİN: 58,80 (Alış) - 58,83 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (7 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 7.217,96 TL 7.218,89 TL Çeyrek Altın 11.963,00 TL 12.076,00 TL Yarım Altın 23.926,00 TL 24.160,00 TL Tam Altın 46.994,34 TL 47.983,72 TL Ata Altın 48.462,92 TL 49.750,00 TL 22 Ayar Bilezik 6.672,87 TL 6.735,47 TL Gümüş 117,67 TL 117,78 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 7 Mart Cumartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.