Canlı altın fiyatları 7 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar 7 Mart Cumartesi 2026 canlı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın ve çeyrek altın fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2026 Cumartesi günü güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:53
Altın piyasasında son durum merak ediliyor. 7 Mart 2026 Cumartesi günü Kapalıçarşı altın fiyatları, yatırımcılar ve altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları piyasadaki gelişmelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle hafta sonu yaklaşırken altın fiyatlarındaki güncel rakamlar daha da önem kazanıyor. Peki bugün gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel rakamlar haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.217,96 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.218,89 TL

7 MART CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,06 (Alış) - 44,08 (Satış)

◼EURO: 51,05 (Alış) - 51,06 (Satış)

◼STERLİN: 58,80 (Alış) - 58,83 (Satış)

Kapalıçarşı altın fiyatları 7 Mart 2026

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (7 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 7.217,96 TL 7.218,89 TL
Çeyrek Altın 11.963,00 TL 12.076,00 TL
Yarım Altın 23.926,00 TL 24.160,00 TL
Tam Altın 46.994,34 TL 47.983,72 TL
Ata Altın 48.462,92 TL 49.750,00 TL
22 Ayar Bilezik 6.672,87 TL 6.735,47 TL
Gümüş 117,67 TL 117,78 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 7 Mart Cumartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

