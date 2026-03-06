Canlı altın fiyatları 6 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın fiyatları 6 Mart 2026 Cuma günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle Kapalıçarşı altın fiyatları, yatırım yapmak isteyenler için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” sorularının yanıtını arıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:52
Haftanın dördüncü işlem gününde altın piyasası, düşüş eğilimini sınırlı bir yükselişle dengelemeye çalışıyor. Sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği veriler, altının kilogram fiyatının önceki kapanış seansına oranla değer kazandığını gösteriyor. Standart altının kilogramı 7 milyon 470 bin lira seviyesinden işlem görerek yatırımcısına pozitif bir sinyal verdi. Küresel makroekonomik verilerin gölgesinde şekillenen bu tablo, özellikle Kapalıçarşı altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Düğün sezonuna hazırlık yapanlar ve tasarruflarını altın üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar için canlı altın kuru takibi ekranlarındaki anlık değişimler büyük önem taşıyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel rakamlar haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.304,867.305,71 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.342,77 TL

6 MART PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,04 (Alış) - 44,09 (Satış)

◼EURO: 51,21 (Alış) - 51,27 (Satış)

◼STERLİN: 58,92 (Alış) - 58,99 (Satış)

Kapalıçarşı altın fiyatları 6 Mart 2026

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 152 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 152 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 470 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,21, bileşik getirisi yüzde 38,31 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8624, satışta 44,0382 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8606, satışta 44,0363 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1623, sterlin/dolar paritesi 1,3364 ve dolar/yen paritesi 157,290 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 80,5 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları canlı kur takibi | Gram altın ne kadar?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (6 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 7.266,78 TL 7.268,46 TL
Çeyrek Altın 12.076,00 TL 12.264,00 TL
Yarım Altın 23.880,00 TL 24.255,00 TL
Tam Altın 47.492,51 TL 48.462,63 TL
Ata Altın 48.976,65 TL 50.246,53 TL
22 Ayar Bilezik 6.672,26 TL 6.761,12 TL
Gümüş 119,04 TL 119,15 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 6 Mart Cuma günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

