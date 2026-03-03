CANLI SKOR ANA SAYFA
X çöktü mü? 3 Mart 2026 X (Twitter) neden açılmıyor?

X çöktü mü? 3 Mart 2026 X (Twitter) neden açılmıyor?

X çöktü mü? 3 Mart 2026 X (Twitter) neden açılmıyor? Kullanıcılar uygulamaya girişte sorun yaşadıklarını bildiriyor. “X açılmıyor”, “X giriş hatası veriyor” ve “X çöktü mü son dakika” aramaları internet ortamında artış gösterdi. 3 Mart 2026 X son durum ve çözüm önerileri haberimizde.

Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 08:49 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 07:13
X çöktü mü? 3 Mart 2026 X (Twitter) neden açılmıyor?

X çöktü mü? 3 Mart 2026 X (Twitter) neden erişilemiyor? Kullanıcılar uygulamaya girişte sıkıntı yaşarken, akış yenilenmeme ve mesaj gönderememe gibi şikâyetler artıyor. X platformunda meydana gelen teknik aksaklıkların nedenleri araştırılıyor. Sunucu bakımı, yoğun trafik ve güncelleme kaynaklı problemler, erişim sorunlarının en yaygın sebepleri arasında yer alıyor. 3 Mart 2026 X son dakika durumu ve çözüm önerileri haberimizde detaylı olarak paylaşıldı.

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

TWITTER'A NEDEN GİRİLMİYOR? (2 MART PAZARTESİ)

X (Twitter) son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler şu şekilde:

Buruk Juventus'un yıldızıyla telefonda görüştü!
F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail-İran savaşında dördüncü gün | Hürmüz Boğazı kapatıldı!
Buruk yıldızların yokluğunda kararını verdi!
F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok
