Haftalık hava tahmini (28 Şubat-6 Mart 2026) | Bu hafta hava nasıl olacak?

28 Şubat-6 Mart 2026 haftasında Türkiye'de hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, yeni haftada soğuk hava etkisini sürdürecek mi? Kar yağışı bekleniyor mu? Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası devam edecek mi? Yağışlar ne zaman görülecek ve sıcaklıklar ne zaman artacak? 28 Şubat-6 Mart haftasında Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar batıda artış eğilimine girerken, doğu bölgelerinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Yağışlar yerel ve aralıklı olacak, yüksek rakımlı illerde kar yağışı görülebilir. Vatandaşların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemli olacak.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinde kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde yağış bekleniyor.

Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda ise yağmur şeklinde görülecek. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

Haftalık Hava Tahmini 📆(28 Şubat - 6 Mart 2026) Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Q0VA5PTiFv — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 27, 2026

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

Edirne: -1°C / 12°C, parçalı ve çok bulutlu

-1°C / 12°C, parçalı ve çok bulutlu İstanbul: 3°C / 8°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmurlu

3°C / 8°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmurlu Kırklareli: -1°C / 10°C, parçalı ve çok bulutlu

-1°C / 10°C, parçalı ve çok bulutlu Kocaeli: 4°C / 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Ege

A.Karahisar: -4°C / 4°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

-4°C / 4°C, parçalı, yer yer çok bulutlu Denizli: 0°C / 10°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

0°C / 10°C, parçalı, yer yer çok bulutlu İzmir: 4°C / 13°C, az bulutlu

4°C / 13°C, az bulutlu Manisa: 1°C / 11°C, parçalı bulutlu

Akdeniz

Adana: 6°C / 16°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

6°C / 16°C, parçalı, yer yer çok bulutlu Antalya: 8°C / 18°C, parçalı bulutlu

8°C / 18°C, parçalı bulutlu Hatay: 3°C / 14°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

3°C / 14°C, parçalı, yer yer çok bulutlu Mersin: 5°C / 16°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

İç Anadolu

Ankara: 1°C / 7°C, parçalı ve çok bulutlu

1°C / 7°C, parçalı ve çok bulutlu Eskişehir: -2°C / 4°C, parçalı ve çok bulutlu

-2°C / 4°C, parçalı ve çok bulutlu Kayseri: -3°C / 1°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

-3°C / 1°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Konya: -1°C / 4°C, parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu: -1°C / 4°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

-1°C / 4°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Düzce: 2°C / 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

2°C / 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu Kastamonu: -2°C / 3°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

-2°C / 3°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Zonguldak: 4°C / 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 1°C / 4°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

1°C / 4°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı Samsun: 4°C / 6°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar

4°C / 6°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar Trabzon: 4°C / 9°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar

4°C / 9°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar Tokat: 0°C / 4°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar

Doğu Anadolu

Erzurum: -9°C / -2°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

-9°C / -2°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Kars: -8°C / -2°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

-8°C / -2°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Malatya: -2°C / 4°C, çok bulutlu

-2°C / 4°C, çok bulutlu Van: -7°C / 2°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: -3°C / 7°C, çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

-3°C / 7°C, çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı Gaziantep: 0°C / 10°C, parçalı ve çok bulutlu

0°C / 10°C, parçalı ve çok bulutlu Siirt: -2°C / 8°C, çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

-2°C / 8°C, çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı Şanlıurfa: 2°C / 11°C, parçalı ve çok bulutlu

🌪 Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, heyelan, buzlanma, don, çığ, sel ve su baskını riski bulunuyor.

🌨 Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksama ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

❄ Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

YURT GENELİNDE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, batı illerinde hava sıcaklıkları Pazar gününden itibaren yükselişe geçecek. Özellikle İstanbul, İzmir ve çevresinde hava daha ılıman olacak, gün içi sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak. Bu bölgelerde hafta başına kadar aralıklı bulutlu bir hava ve yer yer hafif sağanak yağmur ihtimali bulunuyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise hafta boyunca soğuk etkisini sürdürecek. Gece sıcaklıkları düşük seyretmeye devam edecek ve sabah saatlerinde don riski ortaya çıkacak. Özellikle yüksek rakımlı illerde kar yağışı ihtimali devam ediyor. Yer yer kar yağışı, buzlanma ve kaygan yollar konusunda vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Haftanın ortasından itibaren ise batı bölgelerde sıcaklıklar kademeli olarak artarken, yağışların genel olarak yerel ve aralıklı olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağmur ve karla karışık yağış ihtimali bulunuyor.