Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TRT 1 ŞİFRESİZ İZLE | Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

TRT 1 ŞİFRESİZ İZLE | Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

Avrupa futbolunun heyecan dolu geceleri devam ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyen taraftarlar, "TRT 1 nasıl izlenir?" sorusunu araştırıyor. Şifresiz ve full HD yayınla mücadeleleri ekrandan takip etmek isteyen izleyiciler, özellikle Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, TRT 1 şifresiz mi? İşte, 26 Şubat 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 22:46
TRT 1 ŞİFRESİZ İZLE | Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

Avrupa kupalarında heyecan giderek artarken, futbolseverler bu müsabakaları nasıl takip edeceğini merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 yayın akışına kilitlendi. Özellikle Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı için gözler TRT 1'de olacak. Peki TRT 1 şifresiz mi, nasıl izlenir? Uydu frekans bilgileri neler? 26 Şubat 2026 Perşembe günü yayınlanacak maçlar ve TRT 1 yayın akışı detayları haberimizde...

TRT 1 ŞİFRESİZ İZLE | Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

TRT 1 ŞİFRESİZ İZLE | Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

TRT 1 NASIL İZLENİR?

TRT 1; televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi farklı teknolojik ürünler üzerinden izlenebilir. Dijital yayın yaparak takipçileriyle kolay bir ulaşım ağı oluşturan TRT 1 şifresiz olarak izleniyor.

TRT 1 ŞİFRESİZ İZLE | Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026

2026 TRT 1 frekans bilgileri şu şekilde:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 ŞİFRESİZ İZLE | Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT PERŞEMBE

07.08 İstiklal Marşı
07.10 Kalk Gidelim
08.45 Adını Sen Koy
10.00 Kur'an'ın Mesajı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.15 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.10 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 Samsunspor-Shkendija maçı
23.00 Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı
01.15 Gönül Dağı
02.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.45 Sahur Bereket

