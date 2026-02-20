İstanbul sahur vakti 21 Şubat 2026 | İstanbul imsak vakti DİYANET

Ramazan ayının manevi huzuru tüm Türkiye'yi sararken, 19 Şubat Perşembe akşamı açılan ilk iftarın ardından gözler ikinci sahur vaktine çevrildi. Megakentte oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca vatandaş,'21 Şubat 2026 İstanbul sahur vakti saat kaçta?' ve 'İstanbul imsak saati ne zaman?' sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 İstanbul imsakiyesi uyarınca, ikinci sahurun sona ereceği ve yeme-içmenin kesileceği vakit netleşti. Cuma gününün bereketiyle birleşen bu mübarek gecede, İstanbul'da ezan sesiyle başlayacak olan yeni günün oruç takvimi haberimizde. İşte 21 Şubat 2026 İstanbul sahur saati, imsak vakti ve günün namaz saatleri...

İSTANBUL SAHUR VAKTİ 21 ŞUBAT 2026

21 Şubat 2026 İstanbul sahur vakti: 06.19

👉İSTANBUL 2026 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN👈

SAHURDA NE YEMELİ? GÜN BOYU TOK TUTAN BESİNLER

Sahur, gün boyu sürecek olan açlık ve susuzluk süreci için vücudun hazırlık evresidir. Diyetisyenlerin ve uzmanların önerilerine göre; sahurda kan şekerini hızla yükseltmeyen, protein ağırlıklı ve lifli gıdalar tercih edilmelidir.

Yumurta: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır ve uzun süre tokluk sağlar.

Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır ve uzun süre tokluk sağlar. Tam Tahıllı Ekmek: Beyaz ekmek yerine tercih edilen çavdar veya tam buğday ekmeği, sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini uzatır.

Beyaz ekmek yerine tercih edilen çavdar veya tam buğday ekmeği, sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini uzatır. Ceviz ve Badem: Sağlıklı yağlar sayesinde enerji verir.

Sağlıklı yağlar sayesinde enerji verir. Tuzdan Kaçının: Zeytin, salamura ve aşırı baharatlı yiyecekler gün içinde aşırı susamaya neden olacağı için sahurda sınırlı tüketilmelidir.

SAHURDA SU TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

Bir anda litrelerce su içmek yerine, iftar ile sahur arasındaki sürece yayılmış bir su tüketimi vücut için daha sağlıklıdır. Sahurda içilen suyun aşırı soğuk olmaması mideyi yormaz. Ayrıca sahurda içilen bir bardak sütün de hem tokluk hissini artırdığı hem de sıvı ihtiyacına destek olduğu bilinmektedir.

İMSAK VAKTİ EZANLA MI BAŞLAR?

İstanbul imsakiyesi takip edilirken en çok karıştırılan konulardan biri de ezan vaktidir. Takvimlerde belirtilen "İmsak" vakti, orucun başlama anıdır. Yani bu saat geldiğinde yeme ve içme eylemi sona ermiş olmalıdır. Camilerde okunan sabah ezanı ise namaz vaktinin girdiğini haber verir. Orucun riske girmemesi için imsak vakti girer girmez yeme-içmenin kesilmesi, Diyanet tarafından tavsiye edilen en güvenli yöntemdir.

SAHURDA OKUNACAK DUALAR

Sahur, sadece yemek yeme vakti değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve dua vaktidir. Seher vaktinin bereketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar sahur sofralarında dualar eder. Sahura kalkmak başlı başına bir sünnet olup, Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Sahur yapınız, zira sahurda bereket vardır" buyurmuştur. Sahurdan sonra niyet ederken; "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde kalben veya lisanen niyet etmek yeterlidir.

Sahur yemeğini yedikten sonra şu dua okunabilir:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü."

Anlamı: Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim ve Senin rızkınla orucumu açacağım (veya niyet ediyorum).

Sofranın bereketini artırmak ve verilen nimetlere şükretmek için şu kısa dua okunabilir:

"Elhamdülillahillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn."

Anlamı: Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

Sahur vakti, Allah'ın dünyaya rahmetiyle tecelli ettiği ve "Yok mu bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım" buyurduğu bir vakittir. Bu yüzden sahurda bol bol "Estağfirullah el-Azîm" diyerek tövbe etmek, Ramazan'ın ruhuna en uygun ibadetlerden biridir.