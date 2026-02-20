CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul sahur vakti 21 Şubat 2026 | İstanbul imsak vakti DİYANET

İstanbul sahur vakti 21 Şubat 2026 | İstanbul imsak vakti DİYANET

Tutulan ilk orucun ardından, Müslüman alemi için Ramazan ayının ikinci sahur heyecanı başlıyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, '21 Şubat İstanbul sahur vakti saat kaçta?' ve 'İmsak ezanı ne zaman okunacak?' sorularının yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Ramazan imsakiyesi verilerine göre; İstanbul’da ikinci sahur için hazırlıklar tamamlanırken, yeme ve içmenin kesileceği imsak saati netlik kazandı. Oruç ibadetini eda etmek için sofraya oturacak olan İstanbullular için sahur saati, akşam ezanı ve teravih vakitlerini içeren en güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte 21 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul imsak vakti ve sahur saati detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 14:19 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 14:28
İstanbul sahur vakti 21 Şubat 2026 | İstanbul imsak vakti DİYANET

Ramazan ayının manevi huzuru tüm Türkiye'yi sararken, 19 Şubat Perşembe akşamı açılan ilk iftarın ardından gözler ikinci sahur vaktine çevrildi. Megakentte oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca vatandaş,'21 Şubat 2026 İstanbul sahur vakti saat kaçta?' ve 'İstanbul imsak saati ne zaman?' sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 İstanbul imsakiyesi uyarınca, ikinci sahurun sona ereceği ve yeme-içmenin kesileceği vakit netleşti. Cuma gününün bereketiyle birleşen bu mübarek gecede, İstanbul'da ezan sesiyle başlayacak olan yeni günün oruç takvimi haberimizde. İşte 21 Şubat 2026 İstanbul sahur saati, imsak vakti ve günün namaz saatleri...

İSTANBUL SAHUR VAKTİ 21 ŞUBAT 2026

21 Şubat 2026 İstanbul sahur vakti: 06.19

👉İSTANBUL 2026 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN👈

İstanbul iftar ve sahur vakitleri 2026

SAHURDA NE YEMELİ? GÜN BOYU TOK TUTAN BESİNLER

Sahur, gün boyu sürecek olan açlık ve susuzluk süreci için vücudun hazırlık evresidir. Diyetisyenlerin ve uzmanların önerilerine göre; sahurda kan şekerini hızla yükseltmeyen, protein ağırlıklı ve lifli gıdalar tercih edilmelidir.

  • Yumurta: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır ve uzun süre tokluk sağlar.
  • Tam Tahıllı Ekmek: Beyaz ekmek yerine tercih edilen çavdar veya tam buğday ekmeği, sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini uzatır.
  • Ceviz ve Badem: Sağlıklı yağlar sayesinde enerji verir.
  • Tuzdan Kaçının: Zeytin, salamura ve aşırı baharatlı yiyecekler gün içinde aşırı susamaya neden olacağı için sahurda sınırlı tüketilmelidir.

İstanbul iftar ve sahur vakitleri 2026

SAHURDA SU TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

Bir anda litrelerce su içmek yerine, iftar ile sahur arasındaki sürece yayılmış bir su tüketimi vücut için daha sağlıklıdır. Sahurda içilen suyun aşırı soğuk olmaması mideyi yormaz. Ayrıca sahurda içilen bir bardak sütün de hem tokluk hissini artırdığı hem de sıvı ihtiyacına destek olduğu bilinmektedir.

İMSAK VAKTİ EZANLA MI BAŞLAR?

İstanbul imsakiyesi takip edilirken en çok karıştırılan konulardan biri de ezan vaktidir. Takvimlerde belirtilen "İmsak" vakti, orucun başlama anıdır. Yani bu saat geldiğinde yeme ve içme eylemi sona ermiş olmalıdır. Camilerde okunan sabah ezanı ise namaz vaktinin girdiğini haber verir. Orucun riske girmemesi için imsak vakti girer girmez yeme-içmenin kesilmesi, Diyanet tarafından tavsiye edilen en güvenli yöntemdir.

İstanbul iftar ve sahur vakitleri 2026

SAHURDA OKUNACAK DUALAR

Sahur, sadece yemek yeme vakti değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve dua vaktidir. Seher vaktinin bereketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar sahur sofralarında dualar eder. Sahura kalkmak başlı başına bir sünnet olup, Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Sahur yapınız, zira sahurda bereket vardır" buyurmuştur. Sahurdan sonra niyet ederken; "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde kalben veya lisanen niyet etmek yeterlidir.

Sahur yemeğini yedikten sonra şu dua okunabilir:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü."

Anlamı: Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim ve Senin rızkınla orucumu açacağım (veya niyet ediyorum).

İstanbul iftar ve sahur vakitleri 2026

Sofranın bereketini artırmak ve verilen nimetlere şükretmek için şu kısa dua okunabilir:

"Elhamdülillahillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn."

Anlamı: Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

Sahur vakti, Allah'ın dünyaya rahmetiyle tecelli ettiği ve "Yok mu bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım" buyurduğu bir vakittir. Bu yüzden sahurda bol bol "Estağfirullah el-Azîm" diyerek tövbe etmek, Ramazan'ın ruhuna en uygun ibadetlerden biridir.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Skriniar açıklaması!
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi...
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
10 ilde bahis operasyonu: 32 şüpheli gözaltında | Kulüp yöneticileri kendi takımına kupon yaptı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! 14:38
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! 13:41
Fenerbaçe Beko-Türk Telekom maç bilgileri! Fenerbaçe Beko-Türk Telekom maç bilgileri! 13:37
G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? 11:58
Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı yayın bilgileri! Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı yayın bilgileri! 12:03
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! 12:06
Daha Eski
Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek yanıtladı Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek yanıtladı 12:24
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... 12:38
EuroLeague yönetiminden şaka gibi ceza! EuroLeague yönetiminden şaka gibi ceza! 13:16
"Ne oldu usta hoca Tedesco'ya" "Ne oldu usta hoca Tedesco'ya" 08:50
Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? 09:05
G.Saraylı yıldıza hayran kaldılar! 50 Milyon Euro... G.Saraylı yıldıza hayran kaldılar! 50 Milyon Euro... 09:46