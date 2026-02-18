İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat İstanbul hava durumu

İstanbul'da kış yüzünü iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Özellikle Silivri, Başakşehir ve Hadımköy gibi yüksek kesimlerde kar yağışı lapa lapa etkisini gösterirken, sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Yoğun yağış ve buzlanma ihtimali, milyonlarca öğrenci ile veliyi aynı soruda buluşturdu: Okullar tatil edilecek mi? Gözler şimdi resmi açıklama için valilikten gelecek habere çevrilmiş durumda. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte, 19 Şubat 2026 Perşembe İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının ardından İstanbul genelinde kar yağışı etkisini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sonrası veliler ve öğrenciler, "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu araştırmaya başladı.

İstanbul Valiliği tarafından 19 Şubat 2026 Perşembe günü için henüz bir tatil kararı açıklanmazken, resmi duyuru gelmemesi durumunda eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU 19 ŞUBAT PERŞEMBE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 19 Şubat 2026 Perşembe İstanbul hava durumu şöyle:

00.00 - 03.00: Yağmurlu (5°C / 5°C)

03.00 - 06.00: Çok bulutlu (4°C / 4°C)

06.00 - 09.00: Çok bulutlu (6°C / 6°C)

09.00 - 12.00: Parçalı bulutlu (9°C / 9°C)

12.00 - 15.00: Az bulutlu (11°C / 11°C)

15.00 - 18.00: Az bulutlu (10°C / 10°C)

18.00 - 21.00: Az bulutlu (9°C / 9°C)

21.00 - 24.00: Az bulutlu (9°C / 9°C)