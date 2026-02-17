TRT 1 HD canlı maç izle | Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Juventus maçı canlı izle...
17 Şubat 2026 Salı günü oynanacak Galatasaray Juventus maçı öncesinde futbolseverler "TRT 1 canlı maç izleme ekranı", "TRT 1 HD canlı yayın izle", "TRT 1 frekans ayarları nedir?" sorularına yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi heyecanını şifresiz ekrana taşıyan TRT 1, karşılaşmayı HD ve kesintisiz yayınla futbol tutkunlarıyla buluşturuyor.
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda nefesler tutuldu. Galatasaray ile Juventus arasındaki dev karşılaşma, 17 Şubat 2026 Salı günü (bu akşam) oynanacak.
GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi gecesinin erken seansında sahne alacak karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.
GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın Juventus karşısındaki kritik sınavı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TRT1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026
Uydu üzerinden TRT 1 HD izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri şu şekilde:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4