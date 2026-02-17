CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRT 1 HD canlı maç izle | Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda?

TRT1 canlı izle seçenekleri futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle Galatasaray Juventus maçı TRT 1 canlı yayın bilgileri en çok aranan konular arasında yer alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 20:16
Galatasaray-Juventus maçı canlı izle...

17 Şubat 2026 Salı günü oynanacak Galatasaray Juventus maçı öncesinde futbolseverler "TRT 1 canlı maç izleme ekranı", "TRT 1 HD canlı yayın izle", "TRT 1 frekans ayarları nedir?" sorularına yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi heyecanını şifresiz ekrana taşıyan TRT 1, karşılaşmayı HD ve kesintisiz yayınla futbol tutkunlarıyla buluşturuyor.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda nefesler tutuldu. Galatasaray ile Juventus arasındaki dev karşılaşma, 17 Şubat 2026 Salı günü (bu akşam) oynanacak.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi gecesinin erken seansında sahne alacak karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki kritik sınavı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026

Uydu üzerinden TRT 1 HD izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

