RİZE İMSAKİYE 2026 (DİYANET) | Rize ilk sahur ve ilk sahur saat kaçta?

Rize ilk iftar ve sahur saati 2026 yılında saat kaçta? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Rize’de yaşayan vatandaşlar Diyanet imsakiye takvimini araştırmaya başladı. Özellikle “Rize ilk sahur saat kaçta?” ve “Rize ilk iftar saat kaçta?” soruları yoğun şekilde aratılıyor.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 00:24
Rize imsakiye 2026 takvimi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet verilerine göre Ramazan ayının ilk gününde sahur vakti imsak saatine kadar devam edecek ve bu saat itibarıyla oruç başlayacak. Rize ilk iftar saati ise akşam ezanının okunmasıyla birlikte başlayacak. Ramazan ayı boyunca Rize'de imsak ve iftar saatleri her gün birkaç dakikalık değişim gösterecek. Bu nedenle günlük imsakiye takibini düzenli yapmak önem taşıyor.

Rize Ramazan İmsakiyesi için tıklayın...

RİZE'DE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Rize'de Ramazan ayının 1. gününde sahur vakti saat 05:36 olarak belirlendi. İmsak vaktinin girmesiyle birlikte oruç başlayacak.

RİZE'DE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Aynı gün iftar vakti ise saat 19:23'te olacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte Rize'de oruçlar açılacak. Teravih namazı da iftarın ardından, 19:23 itibarıyla kılınacak. Rize'de Ramazan'ın ilk günü sahur, iftar ve teravih saatleri bu şekilde uygulanacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayının tamamlanmasının ardından üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu.

Arife Günü: 19 Mart 2026 – Perşembe

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 – Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 – Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 – Pazar

Ramazan ayı boyunca imsak ve iftar vakitleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterecek. Güncel 2026 Ramazan imsakiyesine Diyanet'in resmi kaynaklarından ve il müftülüklerinden ulaşılabiliyor.

İLK TERAVİH NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. İlk teravih namazı ise 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı, yatsı namazının ardından kılınacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı 20 rekattır ve sünnet-i müekkededir (kuvvetli sünnet). Genellikle 2'şer rekat halinde veya 4'er rekat halinde kılınır. Cemaatle camide kılınabileceği gibi evde bireysel olarak da kılınabilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra eda edilir.

2 Rekat Şeklinde Kılınışı:

Niyet edilir:

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Fatiha ve bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekatta yine Fatiha ve sure okunur.

Oturuşta Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu şekilde 20 rekata tamamlanır.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı camide cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına veya aile bireyleriyle birlikte de kılınabilir. Cemaatle kılınması daha faziletli kabul edilir.




