TOKİ 16-22 Şubat kura takvimi açıklandı! 16 Şubat Eskişehir TOKİ kura çekilişi canlı izle!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 16-22 Şubat kura programı açıklandı. 16 Şubat Pazartesi günü Eskişehir TOKİ kura çekilişi gerçekleştirilecek. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekilişi canlı olarak yayınlanacak. TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve haftalık il listesi araştırılıyor. 16-22 Şubat TOKİ kura takviminde hangi şehirler var? Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

TOKİ Eskişehir kura çekilişi canlı izle

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) Eskişehir ve Karaman projeleri için kura çekilecek. Eskişehir kura çekimi saat 11:00'de başlayacak.

🏘️ Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar devam ediyor.🍀 5️⃣0️⃣0️⃣ Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; yarın (16 Şubat 2026 Pazartesi) Eskişehir ve Karaman projeleri için kura çekilecek. ➡️ Kura çekimleri resmi YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.⬇️ Canlı Yayın… pic.twitter.com/FtmHCoutcG — TOKİ (@Toki_Kurumsal) February 15, 2026

TOKİ 16-22 ŞUBAT 2026 KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16-22 Şubat 2026 haftasına ait kura takvimini duyurdu. Bir hafta boyunca 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun hak sahipleri belirlenecek.

16 Şubat Pazartesi

Eskişehir: 6.055 konut

Karaman: 1.550 konut

17 Şubat Salı

Konya: 15.200 konut

Sakarya: 6.633 konut

18 Şubat Çarşamba

Mersin: 8.190 konut

Kırklareli: 2.255 konut

19 Şubat Perşembe

Diyarbakır: 12.165 konut

20 Şubat Cuma

Adana: 12.400 konut

Çanakkale: 3.276 konut

Gaziantep: 13.890 konut

21 Şubat Cumartesi

Bursa: 17.225 konut

Bu programla birlikte 16-22 Şubat 2026 haftasında toplam 98.839 konutun kura çekilişi tamamlanmış olacak.