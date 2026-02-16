TOKİ 16-22 Şubat kura takvimi açıklandı! 16 Şubat Eskişehir TOKİ kura çekilişi canlı izle!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 16-22 Şubat kura programı açıklandı. 16 Şubat Pazartesi günü Eskişehir TOKİ kura çekilişi gerçekleştirilecek. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekilişi canlı olarak yayınlanacak. TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve haftalık il listesi araştırılıyor. 16-22 Şubat TOKİ kura takviminde hangi şehirler var? Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…
TOKİ Eskişehir kura çekilişi canlı izle
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) Eskişehir ve Karaman projeleri için kura çekilecek. Eskişehir kura çekimi saat 11:00'de başlayacak.
🏘️ Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar devam ediyor.🍀 5️⃣0️⃣0️⃣ Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; yarın (16 Şubat 2026 Pazartesi) Eskişehir ve Karaman projeleri için kura çekilecek. ➡️ Kura çekimleri resmi YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.⬇️ Canlı Yayın… pic.twitter.com/FtmHCoutcG— TOKİ (@Toki_Kurumsal) February 15, 2026
TOKİ 16-22 ŞUBAT 2026 KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16-22 Şubat 2026 haftasına ait kura takvimini duyurdu. Bir hafta boyunca 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun hak sahipleri belirlenecek.
16 Şubat Pazartesi
Eskişehir: 6.055 konut
Karaman: 1.550 konut
17 Şubat Salı
Konya: 15.200 konut
Sakarya: 6.633 konut
18 Şubat Çarşamba
Mersin: 8.190 konut
Kırklareli: 2.255 konut
19 Şubat Perşembe
Diyarbakır: 12.165 konut
20 Şubat Cuma
Adana: 12.400 konut
Çanakkale: 3.276 konut
Gaziantep: 13.890 konut
21 Şubat Cumartesi
Bursa: 17.225 konut
Bu programla birlikte 16-22 Şubat 2026 haftasında toplam 98.839 konutun kura çekilişi tamamlanmış olacak.