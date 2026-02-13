Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında orucu bozan şeyler nelerdir ve hangi durumlarda oruç bozulur soruları geliyor. Oruç; imsak vaktinden iftara kadar yeme, içme ve bazı fiillerden uzak durmayı gerektiriyor. Birçok kişi, orucu bozan şeyler nelerdir? Oruç hangi durumlarda bozulur? sorularının cevabını merak ediyor. İşte cevabı...

ORUÇ HANGİ DURUMLARDA BOZULUR?

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri oruç hangi durumlarda bozulur sorusudur. Oruç; imsak vaktinden iftara kadar yeme, içme ve bazı davranışlardan uzak durmayı gerektiren bir ibadettir. Bu süre içinde bilinçli olarak yapılan bazı fiiller orucu geçersiz kılar.

İşte orucu bozan başlıca durumlar:

Bilerek Yemek ve İçmek

İmsak vaktinden sonra bilerek su içmek, yemek yemek veya herhangi bir gıda tüketmek orucu bozar. Az ya da çok olması fark etmez.

Sigara ve Tütün Ürünleri Kullanmak

Sigara, nargile, elektronik sigara gibi tütün ürünlerini kullanmak orucu bozar.

Cinsel İlişki

Oruçlu iken cinsel ilişkiye girmek orucu bozar. Bu durum hem kaza hem de bazı durumlarda kefaret orucu gerektirebilir.

Ağız Yoluyla İlaç Almak

Tablet, şurup veya benzeri ilaçların ağızdan alınması orucu bozar. Çünkü sindirim sistemine ulaşır.

Bilerek Kusmak

Kişi kendi isteğiyle ve ağız dolusu kusarsa orucu bozulur. Ancak istem dışı kusmak orucu bozmaz.

Besleyici Serum ve Gıda İçerikli İğneler

Vücuda besin takviyesi sağlayan serumlar ve gıda içerikli iğneler orucu bozar.

ORUÇ HANGİ DURUMLARDA BOZULMAZ?