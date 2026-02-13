CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Orucu bozan şeyler nelerdir? Oruç hangi durumlarda bozulur?

Orucu bozan şeyler nelerdir? Oruç hangi durumlarda bozulur?

Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında orucu bozan şeyler nelerdir ve hangi durumlarda oruç bozulur soruları geliyor. Peki, Orucu bozan durumlar nelerdir? Orucu neler bozar?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 21:53
Orucu bozan şeyler nelerdir? Oruç hangi durumlarda bozulur?

Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında orucu bozan şeyler nelerdir ve hangi durumlarda oruç bozulur soruları geliyor. Oruç; imsak vaktinden iftara kadar yeme, içme ve bazı fiillerden uzak durmayı gerektiriyor. Birçok kişi, orucu bozan şeyler nelerdir? Oruç hangi durumlarda bozulur? sorularının cevabını merak ediyor. İşte cevabı...

ORUÇ HANGİ DURUMLARDA BOZULUR?

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri oruç hangi durumlarda bozulur sorusudur. Oruç; imsak vaktinden iftara kadar yeme, içme ve bazı davranışlardan uzak durmayı gerektiren bir ibadettir. Bu süre içinde bilinçli olarak yapılan bazı fiiller orucu geçersiz kılar.

İşte orucu bozan başlıca durumlar:

Bilerek Yemek ve İçmek

İmsak vaktinden sonra bilerek su içmek, yemek yemek veya herhangi bir gıda tüketmek orucu bozar. Az ya da çok olması fark etmez.

Sigara ve Tütün Ürünleri Kullanmak

Sigara, nargile, elektronik sigara gibi tütün ürünlerini kullanmak orucu bozar.

Cinsel İlişki

Oruçlu iken cinsel ilişkiye girmek orucu bozar. Bu durum hem kaza hem de bazı durumlarda kefaret orucu gerektirebilir.

Ağız Yoluyla İlaç Almak

Tablet, şurup veya benzeri ilaçların ağızdan alınması orucu bozar. Çünkü sindirim sistemine ulaşır.

Bilerek Kusmak

Kişi kendi isteğiyle ve ağız dolusu kusarsa orucu bozulur. Ancak istem dışı kusmak orucu bozmaz.

Besleyici Serum ve Gıda İçerikli İğneler

Vücuda besin takviyesi sağlayan serumlar ve gıda içerikli iğneler orucu bozar.

ORUÇ HANGİ DURUMLARDA BOZULMAZ?

  • Unutarak yemek veya içmek
  • İstem dışı kusmak
  • Kan aldırmak
  • Diş fırçalarken macunu yutmamak
  • Göze veya kulağa damla kullanmak (genellikle bozmaz)
İstanbul Ramazan imsakiyesi 2026 Devamını Oku BUNU DA OKU
Bayram tatili tarihi belli oldu! İki tatil birleşti Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı!
Zirvede fark yeniden 2 maç!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten net mesaj: Milletime söz ki yasa dışı bahisi kurutacağız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! 22:25
Esenler Erokspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! Esenler Erokspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! 22:09
Mauro Icardi'den bir rekor daha! Mauro Icardi'den bir rekor daha! 22:01
Zirvede fark yeniden 2 maç! Zirvede fark yeniden 2 maç! 21:59
Hesap.com Antalyaspor evinde farklı kazandı! Hesap.com Antalyaspor evinde farklı kazandı! 21:56
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! 21:53
Daha Eski
G.Saray'ın yeni transferi ilk kez süre aldı! G.Saray'ın yeni transferi ilk kez süre aldı! 21:23
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 20:46
F.Bahçe kafilesi Trabzon'da F.Bahçe kafilesi Trabzon'da 20:08
G.Saray Kadın Judo Takımı'na plaket! G.Saray Kadın Judo Takımı'na plaket! 19:55
F. Bahçe Opet farklı kazandı! F. Bahçe Opet farklı kazandı! 19:47
Buruk'tan Leroy Sane açıklaması! Kadroda neden yok? Buruk'tan Leroy Sane açıklaması! Kadroda neden yok? 19:38