Haberler Haberler Tuna Kıyıları kitabının yazarı kimdir?

Tuna Kıyıları kitabının yazarı kimdir?

Edebiyat severler “Tuna Kıyıları kitabının yazarı kimdir?” sorusunun cevabını merak ediyor. Tuna Nehri boyunca yapılan yolculuğun anlatıldığı kitapta; şehir yaşamı, kültürel farklılıklar ve Osmanlı’nın Avrupa ile ilişkileri dikkat çekici bir şekilde işlenmiştir.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 21:09 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 21:13
Tuna Kıyıları kitabının yazarı kimdir?

Tuna Kıyıları, dönemin Avrupa şehirlerini ve sosyal yapısını anlatırken aynı zamanda Osmanlı toplumuna yönelik çıkarımlar da içeriyor. Falih Rıfkı Atay'ın öğretici ve akıcı anlatımı, eseri daha dikkat çekici bir hale getirmiştir. Peki, Tuna Kıyıları kitabının yazarı kimdir? İşte cevabı...

TUNA KIYILARI KİTABININ YAZARI KİMDİR?

Tuna Kıyıları adlı eserin yazarı Falih Rıfkı Atay'dir. Tanzimat Edebiyatı'nın öncü isimlerinden olan Falih Rıfkı Atay, halkı bilgilendirmeyi amaçlayan eserleriyle tanınır. Tuna Kıyıları da bu anlayışla kaleme alınmış bir gezi kitabıdır.

FALİH RIFKI ATAY KİMDİR?

Falih Rıfkı Atay, din âlimi İmam Halil Hilmi Efendi'nin oğlu olarak dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul'da tamamladı. Gazeteciliğe İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yayın organı olan Tanin gazetesinde başladı. Kısa sürede dikkat çeken Atay, ardından Talat Paşa'nın özel sekreterliğini yaptı. I. Dünya Savaşı yıllarında Cemal Paşa ile birlikte Sina ve Filistin Cephesi'nde bulundu; bu dönemde edindiği gözlemler, ileride kaleme alacağı eserlerine önemli ölçüde yansıdı.

Mondros Mütarekesi sonrasında üç arkadaşıyla birlikte, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'yi desteklemek amacıyla Akşam gazetesinin kuruluşunda yer aldı. 1919-1920 yılları arasında yayımlanan ve Kurtuluş Savaşı'nı savunan yayınlardan biri olan Büyük Mecmua'da da yazılar kaleme aldı.

9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşunun ardından Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek üzere İzmir'e gitti ve büyük yangından hemen önce, 13 Eylül'de şehre ulaştı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Hakimiyet-i Milliye gazetesinde başyazarlık görevini üstlendi.

1923 yılında siyasete atılan Falih Rıfkı Atay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önce Bolu, ardından Ankara milletvekili olarak görev yaptı ve 1950 seçimlerine kadar aktif siyasetin içinde yer aldı. 1950'li yılların başında yayımlanan Tarih Dünyası dergisine de katkılar sundu.

Gazeteci, yazar ve siyasetçi kimliğiyle Türk düşünce hayatında önemli bir yer edinen Falih Rıfkı Atay, 30'dan fazla esere imza attı. 20 Mart 1971 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

