Bursa’da ilk sahur ve ilk iftar ne zaman, saat kaçta? Bursa imsakiyesi 2026

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Bursa iftar ve sahur vakitleri 2026 yılı için en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar özellikle “İlk sahur ne zaman?” ve “İlk iftar saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 17:06 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 17:12
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Bursa iftar ve sahur vakitleri 2026 yılı için en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar özellikle "İlk sahur ne zaman?" ve "İlk iftar saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. "Bursa'da ilk sahur ne zaman?" sorusu Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 yılında ilk sahur, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak. Ramazan ayı boyunca Bursa'da iftar saatleri her gün birkaç dakika uzarken, sahur vakitleri ise erken saatlere kayacak. İşte, Bursa ilk iftar ve ilk sahur vakti 2026...

İLK SAHUR NE ZAMAN 2026?

2026 yılında ilk sahur, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak.

BURSA'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Buna göre Bursa'da ilk sahur 18 Şubat gecesi yapılacak. 19 Şubat 2026 Perşembe günü ise:

  • İmsak vakti: 06:21
  • İftar vakti: 18:50

2026 İLK İFTAR NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayı öncesindeki ilk sahur, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak. Müslümanlar imsak vaktine kadar sahur ibadetini yerine getirecek. İlk iftar ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü, akşam ezanının okunmasıyla birlikte yapılacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayının tamamlanmasının ardından üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu.

Arife Günü: 19 Mart 2026 – Perşembe

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 – Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 – Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 – Pazar

Ramazan ayı boyunca imsak ve iftar vakitleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterecek. Güncel 2026 Ramazan imsakiyesine Diyanet'in resmi kaynaklarından ve il müftülüklerinden ulaşılabiliyor.

İLK TERAVİH NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. İlk teravih namazı ise 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı, yatsı namazının ardından kılınacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı 20 rekattır ve sünnet-i müekkededir (kuvvetli sünnet). Genellikle 2'şer rekat halinde veya 4'er rekat halinde kılınır. Cemaatle camide kılınabileceği gibi evde bireysel olarak da kılınabilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra eda edilir.

2 Rekat Şeklinde Kılınışı:

Niyet edilir:

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Fatiha ve bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekatta yine Fatiha ve sure okunur.

Oturuşta Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu şekilde 20 rekata tamamlanır.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı camide cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına veya aile bireyleriyle birlikte de kılınabilir. Cemaatle kılınması daha faziletli kabul edilir.

