YKS geç başvuru ne zaman 2026? | YKS geç başvuru tarihleri ve ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yılı Sınav Takvimi'ni duyurarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini resmi olarak başlattı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan dev sınav için adaylar, normal başvuru süreci olan 6 Şubat - 2 Mart 2026 tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu süreyi çeşitli nedenlerle değerlendiremeyen adaylar için ise 'Geç Başvuru' ekranı ile adaylara yeni bir fırsat sunulacak. Adayların sınav başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla yapması gerekiyor. İşte YKS geç başvuru tarihleri ve ücreti...

2026 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre; 6 Şubat - 2 Mart tarihleri arasındaki normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri 10 - 12 Mart 2026 tarihleri olarak belirlenmiştir. Adaylar, 10 Mart sabahı saat 10.00'dan 12 Mart gece yarısı saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilirler. Unutulmamalıdır ki; geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda süre uzatımı yapılmaz ve bu tarihten sonra sisteme giriş mümkün olmaz.

2026 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

YKS geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinin %50 artırımlı hali olarak tahsil edilmektedir. 2026 yılı için belirlenen normal oturum ücreti her bir sınav (TYT/AYT/YDT) için 700 TL iken, geç başvuru yapacak adaylar için bu tutar oturum başına 1.050 TL olacaktır.

Sadece TYT: 1.050 TL

TYT + AYT: 2.100 TL

TYT + AYT + YDT: 3.150 TL

Geç başvuru günlerinde ödeme işlemleri bankalar üzerinden değil, yalnızca ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı veya banka kartı ile yapılmalıdır.

KİMLER GEÇ BAŞVURU YAPABİLİR?

YKS geç başvuru ekranı, herhangi bir nedenle 6 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında kaydını oluşturmamış tüm adaylara açıktır. Ayrıca normal başvuru döneminde sadece TYT'ye başvurup, daha sonra AYT veya YDT'ye de girmeye karar veren adaylar da bu tarihlerde oturum ekleme işlemi yapabilirler. Lise son sınıfta olanlar, mezunlar veya halihazırda bir üniversitede kayıtlı olup puanını yükseltmek isteyen herkes bu haktan yararlanabilir.

2026 YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, geç başvurularını ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden şu adımları izleyerek gerçekleştirebilir:

ÖSYM AİS'e Giriş: T.C. Kimlik numaranız ve aday şifrenizle ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına giriş yapın.

Sınav Seçimi: "Başvuru Sürecindekiler" kısmından "2026-YKS" seçeneğine tıklayın.

Oturum ve Merkez Seçimi: Katılmak istediğiniz oturumları (TYT, AYT, YDT) işaretleyin ve sınav merkezi tercihlerinizi güncelleyin.

Ödeme: Başvurunuzu onayladıktan sonra ÖSYM e-İşlemler üzerinden kartla ödemenizi gerçekleştirin. (Ödeme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılır.)