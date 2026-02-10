CANLI SKOR ANA SAYFA
Bim katalog 10 Şubat 2026 | Bu Salı Bim aktüel ürünler listesinde neler var?

Bim katalog 10 Şubat 2026 | Bu Salı Bim aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM mağazalarında 10 Şubat’tan itibaren geçerli dev aktüel şöleni başlıyor! Mutfağınızın temel ihtiyaçları olan Safya 5 L Ayçiçek Yağı ve 5 kg Efsane Osmancık Pirinç gibi vazgeçilmezlerin yanı sıra; kişisel bakımınız için Jenny & Willy Aylık Paket Bebek Bezi ve şık tasarımlı 100 ml parfümler sizi bekliyor. Atıştırmalık tutkunları için Züber Nutzilla ve Haribo Mega Mix gibi tatlı sürprizlerin yer aldığı bu geniş katalogda, temizlikten gıdaya aradığınız her şey bütçe dostu fiyatlarla raflarda. Stoklar tükenmeden listenizi hazırlayın, BİM kalitesine indirimle ulaşın! İşte Bim 10 Şubat Salı aktüel ürünler kataloğu...

Bim katalog 10 Şubat 2026 | Bu Salı Bim aktüel ürünler listesinde neler var?

Ayçiçek Yağı Safya 5 L: 389 TL

Un Çağlayanlar İnce Elek 5 kg: 99,50 TL

Osmancık Pirinç Efsane 5 kg: 335 TL

Kırık Pirinç Efsane 1 kg: 25,75 TL

Nohut saban 2,5 kg: 135 TL

Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg: 115 TL

Bulgur Çeşitleri Saban 2,5 kg: 65 TL

Makarna Çeşitleri Cardella 500 g: 13,75 TL

Bim aktüel kataloğu 10 Şubat 2026

Kakaolu Fındık Kreması Züber Nutzilla 315 g: 325 TL

Karışık Yumuşak Şeker Haribo Mega Mix: 89 TL

Kakaolu Fındık Krema Torku Krema 1000 g: 159 TL

Ballı Yer Fıstığı Ezmesi Çotonak 300 g: 139 TL

Sütlü, Ballı ve Cevizli Dilim Pasta: 19,75 TL

Browni Intense Gold MiniEti 135 g: 65 TL

Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker Bebeto: 49 TL

Bim aktüel katalog 10 Şubat Salı

Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 329 TL

Parfüm Kadın&Erkek Girly Talk&Q5 100 ml: 350 TL

Toz Deterjan ALO 8 kg: 345 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Doa 1500 ml: 95 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı Fairy 1000 ml: 85 TL

Rulo Bambu Bez Quickdish: 189 TL

Bu Salı Bim'de (10 Şubat 2026)

Kante için flaş yorum! "Fizik olarak hiç hazır değil"
Çakar'dan olay sözler! "G.Saray maçının pansumanını yaptılar"
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: Sosyal medyadan zehir satan 305 şüpheli yakalandı
Talisca'nın maaşı belli oldu!
F.Bahçe'nin penaltısında karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı
Kante için flaş yorum! "Fizik olarak hiç hazır değil" 09:07
Çakar'dan olay sözler! "G.Saray maçının pansumanını yaptılar" 08:42
Maçın ardından büyük övgü! "Bu Fener başka Fener" 08:36
Daha Eski
Tedesco'dan Trabzonspor maçı sözleri! 00:13