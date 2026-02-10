Bim katalog 10 Şubat 2026 | Bu Salı Bim aktüel ürünler listesinde neler var?

Ayçiçek Yağı Safya 5 L: 389 TL
Un Çağlayanlar İnce Elek 5 kg: 99,50 TL
Osmancık Pirinç Efsane 5 kg: 335 TL
Kırık Pirinç Efsane 1 kg: 25,75 TL
Nohut saban 2,5 kg: 135 TL
Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg: 115 TL
Bulgur Çeşitleri Saban 2,5 kg: 65 TL
Makarna Çeşitleri Cardella 500 g: 13,75 TL
Kakaolu Fındık Kreması Züber Nutzilla 315 g: 325 TL
Karışık Yumuşak Şeker Haribo Mega Mix: 89 TL
Kakaolu Fındık Krema Torku Krema 1000 g: 159 TL
Ballı Yer Fıstığı Ezmesi Çotonak 300 g: 139 TL
Sütlü, Ballı ve Cevizli Dilim Pasta: 19,75 TL
Browni Intense Gold MiniEti 135 g: 65 TL
Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker Bebeto: 49 TL
Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 329 TL
Parfüm Kadın&Erkek Girly Talk&Q5 100 ml: 350 TL
Toz Deterjan ALO 8 kg: 345 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Doa 1500 ml: 95 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı Fairy 1000 ml: 85 TL
Rulo Bambu Bez Quickdish: 189 TL