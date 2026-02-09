CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

9 Şubat elektrik kesintisi sorgulama ekranı İstanbul genelinde yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar "Elektrikler ne zaman kesilecek?", "Kesinti hangi ilçeleri kapsıyor?" ve "Elektrik ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, planlı bakım çalışmaları ve olası arızalarla ilgili bilgileri resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyor. İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyenler, güncel listeleri sorgulama ekranları aracılığıyla takip edebiliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi nasıl sorgulanır? AYEDAŞ ve BEDAŞ 9 Şubat elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 08:40
İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BANU, BATTALGAZİ, BEHRA, BEY, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, HASTÜRK, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, MUKADDES, NAKIŞ, NAZENDE, NURDAN, NURSEDA, NİL, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, TUNCAY, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCE, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, İSMET İNÖNÜ, ŞİİR sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AŞURE, BORA, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTEPLİ, MODERN, PAMUKKALE, PEKER, SAADET, TAHİR, TÜRKAN, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGENÇ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 09/02/2026 00:02:00 - 09/02/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe -ÇOBANÇESME mah sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SANAYİ sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçe MERKEZ-AKAT mah ATA, GÜNDOĞDU, NECATİ CUMALI, ZEYTİNOĞLU sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçe MERKEZ-AKAT mah KARTOPU, ORKİDE sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 719., 724., HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 655., 692., 694., HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 68. sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607., YAY sk / İSTİKLAL mah MÜFREDAT, OKUL, TILSIM sk / ŞEHİTLER mah 2610., 2633., 2673., AKÇAAĞAÇ, BADEM, BOSTAN, BURCU, BİBERİYE, CEVİZ, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, FINDIK, GAZİ, HARMAN, KARADUT, KAVAK, KAYIN, KESTANE, KÖROĞLU, MAUN, MEŞE, MİRAY, NİSA, SELVİ, SIĞLA, TERSLALE, ÇAM, ÇİFTÇİ, İNCİ sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-FERAHEVLER mah ARMAĞAN sk / TARABYA mah ARMAĞAN sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah DİNDAR, GÜLBAĞLAR, LİMON ÇIKMAZI, MURAT PAŞA ÇIKMAZI, SIR, ÇAKIRCI ÇIKMAZI, ÖZFIRAT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BEYAZ, GAMZE, GENÇLİK, KAR, KIRLANGIÇ, MERCAN., PARK, TATLI NAR, TAYFUN, TOPRAK, ULUSAL, YABAN, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah AVŞA, BENEK, BEYAZ, BIÇKIN, BİRDAL, BİREY, DOĞAL, DİSİPLİN, EVREN PAŞA, MERCAN.., OYA ÇİÇEĞİ, PARK, SEZER, SÜPRİZ ÇIKMAZI, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR., BAŞAK, BURCU, SARIKAYA, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah KARADERE, RUMELİ İSKELE sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

