İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı
9 Şubat elektrik kesintisi sorgulama ekranı İstanbul genelinde yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar "Elektrikler ne zaman kesilecek?", "Kesinti hangi ilçeleri kapsıyor?" ve "Elektrik ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, planlı bakım çalışmaları ve olası arızalarla ilgili bilgileri resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyor. İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyenler, güncel listeleri sorgulama ekranları aracılığıyla takip edebiliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi nasıl sorgulanır? AYEDAŞ ve BEDAŞ 9 Şubat elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detayları haberimizde...
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçe MERKEZ-AKAT mah ATA, GÜNDOĞDU, NECATİ CUMALI, ZEYTİNOĞLU sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçe MERKEZ-AKAT mah KARTOPU, ORKİDE sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 719., 724., HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 655., 692., 694., HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 68. sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607., YAY sk / İSTİKLAL mah MÜFREDAT, OKUL, TILSIM sk / ŞEHİTLER mah 2610., 2633., 2673., AKÇAAĞAÇ, BADEM, BOSTAN, BURCU, BİBERİYE, CEVİZ, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, FINDIK, GAZİ, HARMAN, KARADUT, KAVAK, KAYIN, KESTANE, KÖROĞLU, MAUN, MEŞE, MİRAY, NİSA, SELVİ, SIĞLA, TERSLALE, ÇAM, ÇİFTÇİ, İNCİ sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-FERAHEVLER mah ARMAĞAN sk / TARABYA mah ARMAĞAN sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah DİNDAR, GÜLBAĞLAR, LİMON ÇIKMAZI, MURAT PAŞA ÇIKMAZI, SIR, ÇAKIRCI ÇIKMAZI, ÖZFIRAT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BEYAZ, GAMZE, GENÇLİK, KAR, KIRLANGIÇ, MERCAN., PARK, TATLI NAR, TAYFUN, TOPRAK, ULUSAL, YABAN, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah AVŞA, BENEK, BEYAZ, BIÇKIN, BİRDAL, BİREY, DOĞAL, DİSİPLİN, EVREN PAŞA, MERCAN.., OYA ÇİÇEĞİ, PARK, SEZER, SÜPRİZ ÇIKMAZI, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR., BAŞAK, BURCU, SARIKAYA, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah KARADERE, RUMELİ İSKELE sk bölgelerinde 09/02/2026 09:00:00 - 09/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
