Canlı altın fiyatları | 9 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Bugün altın fiyatları ne kadar? 9 Şubat 2026 Pazartesi günü Kapalı Çarşı'da altın alım-satımı yapmak isteyenler, canlı gram altın, çeyrek altın fiyatı ve Cumhuriyet altını kaç TL sorularına yanıt arıyor. Kapalı Çarşı'da belirlenen fiyatlar, hem yatırımcılar hem de düğün sezonu için altın alacak vatandaşlar açısından yol gösterici oluyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik, canlı altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.011,77TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.011,78TL

9 ŞUBAT PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,59 (Alış) - 43,60 (Satış)

◼EURO: 51,56 (Alış) - 51,60 (Satış)

◼STERLİN: 59,39 (Alış) - 59,45 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (9 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.023,33₺

▶Gram Altın Satış: 7.024,45₺

▶Çeyrek Altın Alış: 12.072,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.241,00₺

▶Yarım Altın Alış: 24.143,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.475,00₺

▶Tam Altın Alış: 47.170,39₺

▶Tam Altın Satış: 48.094,48₺

▶Ata Altın Alış: 48.644,46₺

▶Ata Altın Satış: 49.864,83₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.715,65₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.755,95₺

▶Gümüş Alış: 113,45₺

▶Gümüş Satış: 113,52₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 9 Şubat Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.