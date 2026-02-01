CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde kılınacak namazlar, okunacak dualar

Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde kılınacak namazlar, okunacak dualar

Ramazan ayının müjdecisi ve 'kurtuluş gecesi' olarak müjdelenen Berat Kandili’nde, milyonlarca mümin af ve mağfiret dilemek için seccadelerinin başına geçiyor. Şaban ayının 15. gecesinde tecelli eden bu mukaddes zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler için kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve ibadetler merak ediliyor. Bu mübarek gecede kalplerin huzur bulması, günahların bağışlanması ve duaların kabulü için İslam alimlerinin tavsiye ettiği en faziletli zikirler, okunacak sureler ve "Hayır Namazı" olarak da bilinen 100 rekatlık namazın detayları haberimizde. İşte Berat Kandili ibadetleri...

Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde kılınacak namazlar, okunacak dualar

Manevi iklimin zirveye ulaştığı Berat Kandili, İslam inancına göre bir yıllık kader çizgisinin belirlendiği, rızıkların taksim edildiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak yağdığı en özel gecelerden biridir. Müslümanlar için adeta bir 'hesaplaşma ve arınma' gecesi olan bu vakit, geçmişin hatalarından tövbe ile uzaklaşıp geleceğe temiz bir sayfa açma fırsatı sunar. Hz. Muhammed'in (S.A.V) "Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun" hadis-i şerifiyle önemini vurguladığı bu gece, bireysel ve toplumsal duaların en samimi adresi olur. Peki, bu gecenin feyzinden tam manasıyla istifade etmek için hangi dualara sığınmalı, hangi tesbihlerle zikre dalmalı? İşte bu kutlu gecede yapılacak ibadetler...

Berat Kandili ibadetleri

BERAT KANDİLİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR

Berat Kandili'ne has olarak bilinen ve 'Hayır Namazı' olarak adlandırılan namaz, bu geceyi ibadetle ihyâ etmek isteyenlerin ilk tercihidir. Bu namazla ilgili detaylar şöyledir:

Kaç Rekat Kılınır: Berat Gecesi namazı genellikle 100 rekat olarak kılınır. Ancak vaktine ve gücüne göre 10 rekat olarak kılınması da tavsiye edilmiştir.

Nasıl Niyet Edilir: "Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya, ya Rabbi bu gece hürmetine beni hayırlara tebdil eyle" şeklinde niyet edilebilir.

Nasıl Kılınır:

Her rekatta Fatiha suresinden sonra 10 adet İhlas suresi okunması gelenekselleşmiş bir ibadet şeklidir. Namaz her iki rekatta bir selam verilerek tamamlanır. 100 rekatı bitirenlerin ardından secdede dua etmesi büyük fazilet taşır.

Berat Kandili'nde kılınacak namazlar

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Bu gece, sema kapılarının açıldığı ve duaların geri çevrilmediği bir vakittir. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra şu sure ve dualara ağırlık verilmesi önerilir:

Duhan Suresi: Berat Gecesi ile ilişkilendirilen en önemli surelerden biridir. Bu gece okunması müstahabtır.

Yasin-i Şerif: Geceyi nurlandırmak ve geçmişlerin ruhuna hediye etmek adına 3 defa Yasin okunması (ömür bereketi, rızık genişliği ve kaza-beladan korunma niyetleriyle) yaygın bir gelenektir.

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Berat Duası:

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Berat Gecesi'nde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Büyük zatlar, Berat gecesinde şöyle de dua ederlerdi:

Berat Kandili'nde okunacak dualar

"Ya Rabbî, Kur'an-ı keriminde, "Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i mahfuz Onun katındadır" buyuruyorsun. Eğer benim ismim saidler [cennetlikler] defterinde ise, orada sabit kıl! İsmim şakiler [cehennemlikler] defterinde ise, ismimi oradan silip, saidler defterine yaz! Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, dininden döndürme, ayırma!"

BERAT GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Zikir, kalbin cilasıdır. Berat Kandili'nde dillerin boş kalmaması için şu zikir listesi takip edilebilir:

  • Lâ ilâhe illâllah: 1000 adet (Tevhid zikri ile kalbin arınması için).

  • Estağfirullah el-Azim: 1000 adet (Tevbe ve berat kapısını aralamak için).

  • Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed: 1000 adet (Peygamber Efendimize selam ve şefaat talebi için).

  • Ya Hayyü Ya Kayyum: Gecenin bereketi ve manevi uyanış için çekilmesi tavsiye edilir.

F.Bahçeli yıldıza Al-Ittihad kancası!
Galatasaray'dan Messi sürprizi!
