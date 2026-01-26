CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler FED faiz kararı açıklandı mı? 2026 FED toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı açıklandı mı? 2026 FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2026 FED toplantı takvimi, FOMC toplantı tarihleri ve faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu merak ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 09:01 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 07:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FED faiz kararı açıklandı mı? 2026 FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak faiz kararı, 2026 yılında da küresel piyasaların en önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor. FED faiz kararı açıklandı mı, FED toplantısı ne zaman ve 2026 FED toplantı takvimi yatırımcılar tarafından yakından araştırılıyor. FED'in faiz kararları dolar endeksi, altın fiyatları, petrol, kripto para piyasaları ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde belirleyici rol oynuyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, 2026 FED toplantısı ne zaman? İşte 2026 FED toplantı takvimi ve detaylar…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği FED faiz kararı, 2026 FED toplantı takvimine göre 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de açıklanacak.

Dolar, altın, kripto para ve borsa piyasaları üzerinde doğrudan etkili olan faiz kararı öncesinde yatırımcılar, FED'in politika faizine ilişkin atacağı adımları merak ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılacak açıklama, piyasalarda sert fiyat hareketlerine yol açabilir.

FED faiz kararı

OCAK AYI FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

ABD Başkanı Donald Trump, son enflasyon verilerinin ardından FED Başkanı Jerome Powell'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, faiz oranlarının "anlamlı ölçüde düşürülmesi gerektiğini" vurgulayarak daha gevşek para politikasına işaret etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında ise FED'in Ocak ayı toplantısında politika faizini sabit bırakacağına yönelik beklentilerin güçlü olduğu görülüyor. Analistler, mart ve nisan ayındaki toplantılarda da FED'in temkinli bir duruş sergilemesini ve faiz indirimi için ekonomik verileri yakından izlemesini bekliyor.

FED faiz kararı

FED FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

FED'in alacağı faiz kararı küresel finans piyasaları açısından kritik önem taşıyor. Faizlerin sabit tutulması veya indirilmesi;

  • Dolar kurunda dalgalanmaya,
  • Altın ve emtia fiyatlarında hareketliliğe,
  • Kripto para piyasalarında volatilite artışına,
  • Gelişmekte olan ülke piyasalarında sermaye akımlarına

neden olabilir. Uzmanlar, 2026 yılında FED'in enflasyon görünümü ve ekonomik büyüme verilerine bağlı olarak kademeli faiz indirimi senaryosunu gündemde tuttuğunu, ancak erken bir faiz indiriminin piyasalarda yeni riskler yaratabileceğini ifade ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'de rota Vedat Muriqi!
Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri...
DİĞER
En-Nesyri transferinde işler karıştı! Bu hamle tüm dengeleri değiştirdi...
Merve Eryiğit İmamoğlu'nun jetteki A takımını patlattı | 3'lü fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Spalletti'den En Nesyri açıklaması!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
''Baba yorgun'' ''Baba yorgun'' 07:47
Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... Tedesco'dan forvet transferi açıklaması! En Nesyri... 01:03
Spalletti'den En Nesyri açıklaması! Spalletti'den En Nesyri açıklaması! 01:03
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:03
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim 01:03
Kadıköy'de kazanan yok! Kadıköy'de kazanan yok! 01:03
Daha Eski
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:03
Cimbom yeni transferini duyurdu! Cimbom yeni transferini duyurdu! 01:03
Kenan attı Juventus kazandı! Kenan attı Juventus kazandı! 01:03
"Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" "Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" 01:03
Antalyaspor'un 3 puan hasreti sona erdi! Antalyaspor'un 3 puan hasreti sona erdi! 01:03
Rize'de kazanan yok! Rize'de kazanan yok! 01:03