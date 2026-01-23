CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Kastamonu kura çekimi CANLI İZLE! 23 Ocak 2026 Kastamonu TOKİ kurası

TOKİ Kastamonu kura çekimi CANLI İZLE! 23 Ocak 2026 Kastamonu TOKİ kurası

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Kastamonu için büyük gün! Kastamonu merkez ve ilçelerinde inşa edilecek yüzlerce konutun hak sahibi, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Başvuru yapan binlerce vatandaşın kilitlendiği çekiliş, TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden anlık olarak yayınlanacak. Peki, Kastamonu TOKİ kura çekimi saat kaçta? İsim listesi e-Devlet’e ne zaman düşecek? İşte Kastamonu TOKİ canlı yayın izleme ekranı ve kura detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 00:09 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 12:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ Kastamonu kura çekimi CANLI İZLE! 23 Ocak 2026 Kastamonu TOKİ kurası

Kastamonu'da sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut hamlesinde, Kastamonu merkez ve ilçelerindeki konutların kura çekimi 23 Ocak Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Noter huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilecek çekilişle, Kastamonu'nun dört bir yanındaki hak sahipleri tek tek ilan edilecek. Şehit yakınları, engelliler, emekliler, gençler ve diğer kategorilerde yapılacak olan çekilişler, binlerce ailenin yeni yuvasına kavuşması için ilk resmi adım olacak. Çekiliş sonuçları tamamlandığında asil ve yedek isim listeleri ise günün ilerleyen saatlerinde e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.

TOKİ Kastamonu kura çekimi CANLI İZLE!

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kastamonu genelindeki konutlar için kura çekilişi 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Kura maratonunun yoğun başvuru nedeniyle öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyor.

👉TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Vatandaşlar, noter huzurundaki bu heyecan dolu dakikaları aşağıdaki platformlar üzerinden hiçbir ücret ödemeden takip edebilir:

23 Ocak 2026 Kastamonu TOKİ kurası

  • YouTube: TOKİ resmi YouTube kanalı (canlı yayın olarak).
  • Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi Twitter (X) ve Facebook hesapları üzerinden anlık bilgilendirmeler.
  • e-Devlet: Kura çekimi bittikten sonra sonuç sorgulama ekranı.

KASTAMONU TOKİ'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Kastamonu genelinde konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

  • MERKEZ: 830
  • ABANA: 63
  • AĞLI: 100
  • ARAÇ: 80
  • AZDAVAY: 63
  • CİDE: 100
  • ÇATALZEYTİN: 30
  • DADAY: 50
  • DEVREKANİ: 100
  • HANÖNÜ: 50
  • İHSANGAZİ: 100
  • İNEBOLU: 79
  • KÜRE: 30
  • PINARBAŞI: 94
  • SEYDİLER: 120
  • ŞENPAZAR: 41
  • TAŞKÖPRÜ: 300
  • TOSYA: 150

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
Ve En-Nesyri yolcu! Transfer bedeli...
DİĞER
Domenico Tedesco'dan Aston Villa'ya net mesaj! | Talisca'dan olay Alex itirafı...
Özgür Özel'in "faizli" iddiasına Bakan Murat Kurum noktayı koydu: Deprem konutları 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz ve sabit taksitli!
Semih'ten Beşiktaş'ın o hocası için flaş çıkış!
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih'ten Beşiktaş'ın o hocası için flaş çıkış! Semih'ten Beşiktaş'ın o hocası için flaş çıkış! 12:34
Trabzonspor maçında VAR belli oldu! Trabzonspor maçında VAR belli oldu! 12:19
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 12:15
Alcaraz ve Sabalenka 4. tura çıktı Alcaraz ve Sabalenka 4. tura çıktı 11:38
Buruk'tan rotasyonlu kadro! İlk 11'de... Buruk'tan rotasyonlu kadro! İlk 11'de... 11:35
Ve En-Nesyri yolcu! Transfer bedeli... Ve En-Nesyri yolcu! Transfer bedeli... 11:13
Daha Eski
Oulai'nin ailesinden transfer mesajı! Oulai'nin ailesinden transfer mesajı! 10:08
Zeynep Sönmez Avustralya Açık 3. Tur görüntüleri Zeynep Sönmez Avustralya Açık 3. Tur görüntüleri 09:50
76ers Rockets'ı mağlup etti 76ers Rockets'ı mağlup etti 09:40
İngiliz basını F.Bahçe maçını konuşuyor! İngiliz basını F.Bahçe maçını konuşuyor! 09:39
Üründül’den çarpıcı F.Bahçe yorumu! Üründül’den çarpıcı F.Bahçe yorumu! 09:09
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra... G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra... 09:04