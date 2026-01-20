Bugün altın yükseldi mi? 20 Ocak 2026 canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 OCAK 2026 | 20 Ocak 2026 altın fiyatları ne yönde? Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bugün altın yükseldi mi?, altın almak için doğru zaman mı? ve canlı altın fiyatları kaç TL? soruları yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Bugün gram altın ne kadar, kaç TL? İşte cevabı...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.495,30 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.496,12TL

20 OCAK SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,26 (Alış) - 43,28 (Satış)

◼EURO: 50,43 (Alış) - 50,46 (Satış)

◼STERLİN: 58,10 (Alış) - 58,15 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (20 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.495,30₺

▶Gram Altın Satış: 6.496,12₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.706,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.793,00₺

▶Yarım Altın Alış: 21.411,00₺

▶Yarım Altın Satış: 21.586,00₺

▶Tam Altın Alış: 42.083,25₺

▶Tam Altın Satış: 42.920,49₺

▶Ata Altın Alış: 43.398,35₺

▶Ata Altın Satış: 44.500,39₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.989,57₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.024,93₺

▶Gümüş Alış: 129,44₺

▶Gümüş Satış: 129,50₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 20 Ocak Salı günü saat 06.45 itibarıyla alınmıştır.