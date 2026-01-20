CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugün altın yükseldi mi? 20 Ocak 2026 canlı altın fiyatları

Bugün altın yükseldi mi? 20 Ocak 2026 canlı altın fiyatları

Bugün altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? 20 Ocak 2026 Salı günü altın piyasasındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, “altın bugün kazandırıyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı. Peki 20 Ocak canlı altın fiyatları ne kadar? Güncel piyasa verileri ve fiyatlardaki yön arayışı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 06:51
Bugün altın yükseldi mi? 20 Ocak 2026 canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 OCAK 2026 | 20 Ocak 2026 altın fiyatları ne yönde? Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bugün altın yükseldi mi?, altın almak için doğru zaman mı? ve canlı altın fiyatları kaç TL? soruları yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Bugün gram altın ne kadar, kaç TL? İşte cevabı...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.495,30 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.496,12TL

Canlı altın fiyatları 19 Ocak 2026

20 OCAK SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,26 (Alış) - 43,28 (Satış)

◼EURO: 50,43 (Alış) - 50,46 (Satış)

◼STERLİN: 58,10 (Alış) - 58,15 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (20 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.495,30₺

Gram Altın Satış: 6.496,12₺

Çeyrek Altın Alış: 10.706,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.793,00₺

Yarım Altın Alış: 21.411,00₺

Yarım Altın Satış: 21.586,00₺

Tam Altın Alış: 42.083,25₺

Tam Altın Satış: 42.920,49₺

Ata Altın Alış: 43.398,35₺

Ata Altın Satış: 44.500,39₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.989,57₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.024,93₺

Gümüş Alış: 129,44₺

Gümüş Satış: 129,50₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 20 Ocak Salı günü saat 06.45 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'de son aday Mateta!
G.Saray'da Noa Lang pazarlıkları!
Dursun Özbek’in konuşması ortaya çıktı! Puan kaybı sonrası soyunma odasına inmişti...
Başkan Erdoğan YPG'ye ve İsrail'e mesajı verdi: Suriye Suriyelilerindir... "Terörün devri kapandı" | "Atlas Çağlayan'ın hesabı sorulacak"
F.Bahçe'den Wissa hamlesi!
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok!
