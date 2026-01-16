CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı sağlık kuruluşuna başvurduğu, yapılan tetkikler sonucunda da sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisinin evinde istirahat ettiği açıklandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 12:37 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 12:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı sağlık kuruluşuna başvurduğu, yapılan tetkikler sonucunda da sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisinin evinde istirahat ettiği açıklandı.

TFF'nin resmi internet sitesinden Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Federasyon Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

Türk Telekom reklam
Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor"
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme! Bakan Güler ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti
G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi...
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! 12:05
Espanyol-Girona maçı saat kaçta? Espanyol-Girona maçı saat kaçta? 11:52
Premier Lig devi Arda Güler'den vazgeçmiyor! Premier Lig devi Arda Güler'den vazgeçmiyor! 11:47
Orkun için flaş transfer iddiası! Orkun için flaş transfer iddiası! 11:35
Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı detayları! Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı detayları! 11:27
G.Saray ve F.Bahçe'ye para cezası! G.Saray ve F.Bahçe'ye para cezası! 11:00
Daha Eski
Fenerbahçe Beko-Velancia Basket maçı detayları! Fenerbahçe Beko-Velancia Basket maçı detayları! 10:51
Alperen'in performansı Houston'a yetmedi Alperen'in performansı Houston'a yetmedi 10:48
Beşiktaş'tan Ada'ya 4.5 yıllık imza! Beşiktaş'tan Ada'ya 4.5 yıllık imza! 10:42
G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi... G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi... 10:19
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan! Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan! 09:50
Fenerbahçe'ye süper forvet! Fenerbahçe'ye süper forvet! 09:28