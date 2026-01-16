Memur emeklisi ne kadar zam farkı alacak, kim kaç lira alacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yeni yılın ilk maaş düzenlemesiyle birlikte memur emeklilerinin zam oranı netleşti. Yapılan artış sonrası maaşlarını henüz zamlı alamayan emekliler için 14 günlük maaş farkı oluştu. Yüzde 18,6 oranındaki artış, 4C statüsünde emekli olan binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Ocak ayının ilk yarısını kapsayan bu fark, emeklilerin maaş seviyelerine göre ayrı ayrı hesaplanıyor. Fark ödemelerinin, önümüzdeki günlerde tek seferde ve otomatik olarak emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Peki, memur emeklisi zam farkı ne kadar alacak, kim kaç lira alacak? İşte maaşlara göre 14 günlük fark ödeme detayları…

MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞLARINI ESKİ TUTARDAN ALDI

Zam farkları bu ay hesaplara yatırılacak. Yüzde 18,6 oranındaki maaş zammı ve taban aylık artışı ile birlikte aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya yükseldi. Buna göre memurların hesaplarına bu aydan itibaren en az 61 bin 890 lira yatırılacak.

Yeni maaş düzenlemesi kapsamında;

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu bulunan bir öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL,

Uzman öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL,

Polis memuru (8/1): 81 bin 617 TL,

Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL maaş alacak.

Ocak zammının 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi nedeniyle, memurlar için ayrıca 14 günlük zam farkı da ödenecek.

ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisinin maaş ödemeleri her ayın 1'i ile 5'i arasında gerçekleştiriliyor. Ancak bu ay maaşlar, enflasyon verilerinin henüz açıklanmamış olması nedeniyle zam yansıtılmadan ödendi. Bu nedenle oluşan yüzde 18,6'lık zam farkı ve 1.000 liralık taban aylık artışı kaynaklı farkların ayın ilerleyen günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, zam farkı ödeme tarihini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

AYLIK VE ÜÇ AYLIK MAAŞ ALANLAR İÇİN FARK HESABI

Memur emeklilerinin tamamı maaşlarını aylık olarak almıyor. Üç aylık maaş alan emekliler için fark ödemeleri, maaş dönemlerine göre değişiklik gösterecek:

Aylık maaş alanlar: 1 aylık zam farkı,

Kasım–Aralık–Ocak döneminde maaş alanlar: 1 aylık fark,

Aralık–Ocak–Şubat döneminde maaş alanlar: 2 aylık fark,

Ocak–Şubat–Mart döneminde maaş alanlar: 3 aylık zam farkı alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak zammı sonrası en düşük memur emeklisi aylığı, ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. Böylece en düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 liralık artış gerçekleşti.

Bu kapsamda;

1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 5 bin 100 TL,

3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 15 bin 300 TL ödeme yapılması bekleniyor.