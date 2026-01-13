Diyanet açıkladı: 2026 yılı fitre bedeli belli oldu! Bu yıl fitre ne kadar?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşların beklediği kritik duyuru geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, her yıl olduğu gibi bu yıl da güncel ekonomik verileri ve temel gıda ihtiyaçlarını titizlikle analiz ederek 2026 yılı için geçerli olacak fitre miktarını belirledi. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan bu mali ibadet için açıklanan yeni rakam, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olarak da kabul edilecek. İşte binlerce Müslüman'ın merakla beklediği o rakam ve Diyanet'in açıklamasına dair tüm detaylar...

2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılı fitre bedeli 240 TL olarak belirlendi.

Kurul Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantı neticesinde alınan bu karar, günümüzün sosyo-ekonomik şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı baz alınarak hesaplandı. Belirlenen bu tutar, 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre zarfında geçerli olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.https://t.co/hhUdFdusQS pic.twitter.com/JeZJSgyT5i — T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı (@diyanetbasin) January 13, 2026

2026 FİDYE BEDELİ NE KADAR?

Açıklanan 240 TL'lik fitre, aynı zamanda oruç tutamayanların ödeyeceği günlük oruç fidyesi bedeli olarak da uygulanacak.

Vatandaşlar fitrelerini nakdi olarak verebilecekleri gibi, gıda maddesi olarak ayni şekilde de ulaştırabilecekler. 240 TL taban miktar olup, imkanı olan vatandaşlar kendi günlük gıda harcamalarını esas alarak bu rakamın üzerinde bir tutarı fitre olarak verebilecek. Bayram sabahına kadar vacip olan bu ibadetin, ihtiyaç sahiplerinin bayram hazırlıklarını yapabilmeleri adına Ramazan ayı içerisinde verilmesi tavsiye ediliyor.

2025 YILINDA FİTRE NE KADARDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı için fitre bedelini 180 TL olarak belirlemişti. 2026 yılı için açıklanan 240 TL'lik yeni rakamla birlikte, fitre miktarında geçen yıla oranla yaklaşık %33'lük bir artış yapıldı.

FİTRE VERMEK FARZ MIDIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Hanefi mezhebine göre fitre vermek vacip bir ibadettir. Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise fitre vermek farz olarak kabul edilir. Hükmü ne olursa olsun, Ramazan ayını sağlıkla tamamlayıp bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak yerine getirilmesi gereken temel bir mali sorumluluktur.

Kimler Fitre Vermelidir?

Fitre yükümlülüğü için temel ölçü "dinen zengin" sayılmaktır. Bu şartları şu şekilde özetleyebiliriz:

Maddi Durum: Borçlarından ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı (yaklaşık 80,18 gram altın veya bu değerde para/mal) mala sahip olan her Müslüman fitre vermekle yükümlüdür.

Zekattan Farkı: Fitrede, zekatta olduğu gibi malın üzerinden bir yıl geçmesi veya malın "artıcı" (kar getiren) olması şartı aranmaz.

Aile Sorumluluğu: Kişi, sadece kendisi için değil; bakmakla yükümlü olduğu, ergenlik çağına gelmemiş çocukları adına da fitre vermelidir.

Bayrama Ulaşmak: Fitrenin vacip olması için Ramazan Bayramı'nın birinci gününe sağ olarak ulaşmak yeterlidir. (Örneğin; bayramdan hemen önce doğan bebek için de fitre verilmesi gerekir.)