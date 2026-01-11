Ankara’da okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi taşımalı eğitime ara ne demek?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ankara’da öğrenciler, veliler ve öğretmenler 12 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Özellikle hava koşulları ve olası valilik açıklamaları yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 20:40
12 Ocak Pazartesi günü için Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. "Ankara'da yarın okul var mı?" sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Ankara'da okullar tatil mi sorusu 12 Ocak Pazartesi günü öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler, Ankara Valiliği'nden gelecek açıklamaya odaklanmış durumda. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Ankara'da okul var mı yok mu?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini Ankara Valiliği'nden gelecek son dakika duyurusuna çevirmiş durumda. Ankara Valiliği: ''Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir.''

68 İL İÇİN SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında Ankara da riskli iller arasında yer aldı.

Sarı kod, hava koşullarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine işaret ederken, vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

SARI KOD UYARISI VERİLEN İLLER HANGİLERİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı iller şu şekilde sıralandı:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

5 GÜNLÜK ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre Ankara'da önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. İşte 5 günlük Ankara hava durumu tahmini:

  • Pazar: Kuvvetli yağmurlu, en düşük 3°C – en yüksek 7°C

  • Pazartesi: Hafif kar yağışlı, 3°C – 5°C

  • Salı: Hafif kar yağışlı, -3°C – 1°C

  • Çarşamba: Çok bulutlu, -4°C – 2°C

  • Perşembe: Parçalı bulutlu, -1°C – 1°C

ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? GÖZLER VALİLİKTE

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini artırması durumunda, Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceği Ankara Valiliği'nin yapacağı açıklamayla netleşecek. Resmi duyuru gelene kadar öğrencilerin ve velilerin valilik ve ilgili kurumların açıklamalarını yakından takip etmesi öneriliyor.

