A.B.İ. konusu ve oyuncu kadrosu (RESİMLİ) | Ekranların yeni fenomeni atv'de!

Ekranların sevilen kanalı ATV, 2026 yılının en iddialı yapımlarından biri olan A.B.İ. ile izleyiciyi bambaşka bir hikayeye davet ediyor. Tanıtımları dönmeye başladığı andan itibaren sosyal medyada büyük ses getiren dizi, hem sıra dışı ismiyle hem de merak uyandıran atmosferiyle şimdiden televizyon dünyasının en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. 13 Ocak akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan yapım, hayatın içinden gelen samimi hikayesini güçlü bir oyuncu kadrosuyla taçlandırıyor. Geleneksel değerlerle modern hayatın çatışmasını merkezine alan A.B.İ., izleyiciye hem derin sorgulamalar yaptıracak hem de etkileyici bir dram sunacak. İşte ekranlarda yeni bir dönem başlatması beklenen A.B.İ. dizisinin oyuncuları, konusu ve tüm merak edilen detaylar...

A.B.İ. DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

ATV'nin yeni sezondaki en iddialı dram projelerinden biri olan A.B.İ., izleyiciyi geçmişin gölgesinde kalmış sırlar ve kaçış hikayesiyle buluşturuyor. Dizinin merkezinde yer alan Doğan, yıllar önce geride bıraktığı ailesinden ve geçmişinden kaçarak kendisine bambaşka bir hayat inşa etmiştir. Ancak yayınlanan tanıtımlar, Doğan'ın bu kaçışının sonsuza dek sürmeyeceğini açıkça gösteriyor.

Dizinin temel hikâye örgüsü, Doğan'ın kendi ağzından aktardığı içsel dönüşümü ve yıllar sonra geri dönmek zorunda kaldığı aile bağları etrafında şekilleniyor. Özellikle babasının sarf ettiği, "Belki de hiç kimse gitmez… sen dönersin" sözleri, dizinin dramatik yapısının en önemli unsuru olan 'büyük yüzleşmenin' sinyallerini veriyor.

A.B.İ. dizisinin genel hikâyesi şu başlıklar etrafında toplanıyor:

Büyük Yüzleşme: Geçmişten kaçarken kurulan yeni hayatın, eski aile sırlarıyla çatırdaması.

Baba-Oğul Çatışması: Doğan'ın babasıyla olan derin bağı ve çözülmemiş hesaplaşmaları.

İçsel Dönüşüm: Doğan'ın yaşadıklarını ve hayatının nasıl bir kırılma noktasına geldiğini kendi bakış açısıyla anlatması.

"Sen dönersin" vurgusuyla dikkat çeken yapım, köklerine dönmek zorunda kalan bir adamın dram dolu yolculuğunu ekranlara taşıyacak.

A.B.İ. AÇILIMI NE?

A.B.İ. dizisi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de dizinin isminin açılımı oldu. Sabah yazarı Yüksel Aytuğ'un haberine göre, dizide isim olarak kullanılan A.B.İ. bir kısaltma. "Büyük erkek kardeş" anlamı taşıdığı gibi aynı zamanda "Aile Bir İmtihandır" cümlesinin kısaltması.

A.B.İ. DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER | RESİMLİ

Kenan İmirzalıoğlu-Doğan👇

İzmir'de başarılı bir genel cerrah olan Doğan, Hancıoğlu ailesinin en yetenekli ama en istenmeyen çocuğudur. Babası Tahir'in baskısı ve geçmişte yaşadığı kırılmalar yüzünden aileden kopmuş, küçük sahil kasabasında sessiz bir hayat kurmuştur. Kardeşinin düğünü için yıllar sonra eve döndüğünde, kaçtığını sandığı tüm yaralarla ve ailenin gömdüğü sırlarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Afra Saraçoğlu-Çağla👇

Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Çağla, hem geçim derdiyle hem de hasta ablasıyla tek başına mücadele eden idealist bir ceza avukatıdır. Adalete olan inadı, hayatın ona bıraktığı acılardan beslenir. Manevi abisi Behram'a duyduğu bağlılıkla Hancıoğlu Holding'de işe girmesi, onu hem karanlık bir ailenin içine hem de kendi kaderinin dönüm noktasına sürükleyecektir.

Asude Kalebek-Melek👇

Abisi Doğan'ın gözbebeği, evin en kırılgan çocuğu. Tıp okumakta olan Melek, babasının yıllardır süren baskısından ve tahakkümünden tükenmiş durumdadır. Doktorluk hayalleri elinden kayıp giderken tek umudu abisi Doğan'ın onu bu cehennemden çekip alması.

Sinan Tuzcu-Sinan👇

Hancıoğlu ailesinin en büyük oğlu. Küçüklüğünden beri hep Doğan'ın ve babası Tahir'in gölgesinde kalmıştır. Gözünü Hancıoğlu tahtına dikmiş olan Sinan, bu uğurda her şeyi feda edebilir.

Diren Polatoğulları-Behram👇

Geçmişinde büyük bir haksızlığa uğramış Behram, gözü dönmüş, tehlikeli ve intikamcıdır. Çağla'nın manevi abisidir. En büyük amacı, Hancıoğlu ailesini bitirmek olan Behram, bu uğurda her şeyi feda edebilir. En büyük zaafı, geçmişten beri saplantılı aşkı Mahinur'dur.

Tarık Pabuççuoğlu-Tahir👇

Otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi. Çocuklarına sevgi yerine baskı ve korkuyla yaklaşmıştır. Sinan'ı küçüklüğünden beri ezen, Melek'in doktor olmasına izin vermeyen, Doğan'ı da evden uzaklaştıran temel kırılmanın kaynağıdır. Doğan'ın dönüşüyle Tahir'in yıllardır değiştirilmez sandığı düzeni ilk kez çatırdamaya başlayacaktır.

Tülay Bursa-Lamia👇

Ailede otoriter figürü olan Lamia Sultan, Tahir'in aksine Doğan'a karşı sevgi doludur. Ailesini bir arada tutmak için inancını ve geleneklerini kalkan olarak kullanır. Doğan'ı ailenin kaderini değiştirecek kişi olarak görmektedir.

Nihal Koldaş-Saadet👇

Tahir'in sert gölgesinde yaşamış, sessiz görünen ama çocuklarının kaderinde büyük etkisi olan bir annedir. İçten içe oğlunu özleyen ve vicdanıyla mücadele eden bir kadın.

Toprak Sağlam-Altın👇

Sinan'ın karısıdır. Hancıoğlu çatısı altında kök salmak için her şeyi mübah sayan tehlikeli yenge! Bir erkek evlat doğurma baskısıyla yaşayan, kardeşini dahi kurban edebilecek kadar gözü kara.

Serkay Tütüncü-Yılmaz👇

Hancıoğlu ailesinin resmi avukatı ve aile dostudur. İşini iyi yapan, Tahir'in uzun yıllardır yanında olan sadık adamı. Ailenin kara kutusudur.

Tuğçe Açıkgöz-Gülüşan👇

Ailesinin çatısı altında büyürken kendi hayatına açılan yolu, bir gün gelinlik giyip bu düzenden çıkmakta görmüş Gülüşan. En çok kardeşi Melek'e bağlanmış; Melek'in gözyaşını silip onu güldürmeye çalışırken, içindeki sıkışmışlık duygusunu bastırmış. Kendi payına düşen mutluluğu da başkalarının yüzündeki gülüşte arar olmuş.

Ardıl Zümrüt-Genco

Dünyanın karanlığını çok erken yaşlarda öğrenmiş insanlardan Genco. Sadakati ekmek parası olmuş; vicdanı ise başını yastığa her koyduğunda hesap soran sesi. Patronu Behram'a duyduğu borç duygusuyla içindeki doğru arasında sıkışıp kalmış bir adam.

Ali Önsöz-Fikret

Tahir'in evinde büyüyüp, sesini içinde tutmayı öğrenmiş çocuklardan Fikret. Başkalarının hatalarını bile sessizce üstlenen, direksiyonda hep başkalarının rotasını takip eden bir delikanlı. Doğan geri döndüğünde, bu evde sırtını yaslayabileceği ilk kişi Fikret olacaktır.

Esra Şengünalp-Mahinur

Kendi hayatından çok erken vazgeçmiş bir kadın Mahinur. Geçmişte yaşadığı büyük bir haksızlığın ağırlığını omuzlarında taşıyan, sessizliğe mahkum edilmiş genç bir kadındır.

Yaren Yapıcı-Nurgül

Nurgül, Nigar'ın yanında Hancıoğlu mutfağında büyüyüp bu evin havasını en çok içine çekmiş kızlardan biri. Bir yanıyla hemşire olup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kuruyor; içten içe de "hak yerini bulsun" diyen bir adalet duygusu taşıyor.

Ebrar Karabakan-Didem

Hayatı biraz magazin haberi, biraz fırsat kovalamaca gibi okuyan biri Didem. Bir yandan Çağla'nın "kankası" olup onu Hancıoğlu dünyasına iteleyen, öte yandan Behram'dan para alıp Doğan'ın peşine düşerek merakıyla vicdanı arasında ince bir çizgide yürüyen, dili hızlı, kalbi tedirgin bir kadın.

Mert Demirci-Sefa

Küçük yaşından beri ablası Altın'ın el bebek gül bebek büyüttüğü, sorumlulukla arası hiç iyi olmamış adamlardan Sefa. Bugün geldiği yerde, herkesin kaderi onun düğününe bağlanmışken, kendi hayatına atacağı imzayı içten içe "tabut" gibi ağır hisseden bir damat. Bir yanda özgürlük hayali, diğer yanda ailesinin yükü; ikisinin arasında sıkışıp kalmış bir adam.

Ayşen Sezerel-Nigar

Van'dan gelip Hancıoğlu yalısının mutfağına sığınmış, ekmeğini de gururunu da aynı tabakta taşımaya çalışanlardan Nigar. Kızına "bu damda çalışan kısmı görmez, duymaz, konuşmaz" diye öğüt verirken aslında kendi korkusunun mirasını ona devreden bir kadın.

Tarık Ündüz-Fırat

İnsanların en savunmasız hâlini fırsat bilenlerden Fırat. Hem patronunun gölgesine sığınmış, hem o gölgenin altında günden güne daha da kararmış bir adam.