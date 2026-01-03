Gözler 5 Ocak'ta! Memur emeklisi zammı ne zaman açıklanacak? Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ MAAŞI ZAM HESAPLAMALARI
En düşük emekli maaşı:
16.881 TL: %12,5 zamla 18.991 TL
Yasal düzenleme ile 20.000 TL seviyesine çıkarılması gündemde
20.000 TL maaş alan emekli:
22.500 TL
20.500 TL maaş alan emekli:
23.062 TL
21.000 TL maaş alan emekli:
23.625 TL
22.000 TL maaş alan emekli:
24.750 TL
23.000 TL maaş alan emekli:
25.875 TL
24.000 TL maaş alan emekli:
Yaklaşık 27.000 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLUR?
Temmuz ayında yapılan artış sonrası en düşük memur emeklisi maaşı 19.617 TL seviyesinde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyon beklentisine göre, memur emeklilerine yüzde 18,79 oranında zam yapılması öngörülüyor.
Bu orana göre:
Zam tutarı: 3.686 TL
1.000 TL seyyanen artış ile birlikte
En düşük memur emeklisi maaşı: 24.303 TL
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI NETLEŞTİ Mİ?
Seyyanen zam ve refah payına ilişkin nihai kararın, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından TBMM gündemine gelmesi ve yapılacak yasal düzenlemelerle netleşmesi bekleniyor.
